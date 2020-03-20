Как исключить запотевание стекол машины

Как правило, внутри тоннеля (особенно в часы пик) из-за горячих выхлопных газов и работающих моторов температура и влажность воздуха уже намного выше, чем на улице. Система климат-контроля, работающая «на обогрев», тут же переправит в салон часть «тоннельной» воздушной смеси, повышая тем самым влажность внутри машины. В результате, когда автомобиль будет выезжать из тоннеля в зону холодного наружного воздуха, возможно внезапное запотевание лобового стекла с резким ухудшением видимости. Как следствие — крайне высокий риск попадания в ДТП.

В качестве превентивных мер, позволяющих минимизировать риск возникновения подобных ситуаций, предлагаются разные способы. Один из наиболее распространенных — это периодическая (примерно раз в 3—4 недели) обработка внутренней поверхности стекол салона специальным препаратом, так называемым антизапотевателем.

Принцип действия такого средства, где главным компонентом является техническая разновидность спирта, основан на усилении водоотталкивающих свойств стекла. Если оно не обработано, то конденсат на нем выпадает в виде тысяч мельчайших капелек, отчего стекло «затуманивается».