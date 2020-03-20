Как исключить запотевание стекол машины

Как правило, внутри тоннеля (особенно в часы пик) из-за горячих выхлопных газов и работающих моторов температура и влажность воздуха уже намного выше, чем на улице. Система климат-контроля, работающая «на обогрев», тут же переправит в салон часть «тоннельной» воздушной смеси, повышая тем самым влажность внутри машины. В результате, когда автомобиль будет выезжать из тоннеля в зону холодного наружного воздуха, возможно внезапное запотевание лобового стекла с резким ухудшением видимости. Как следствие — крайне высокий риск попадания в ДТП.
В качестве превентивных мер, позволяющих минимизировать риск возникновения подобных ситуаций, предлагаются разные способы. Один из наиболее распространенных — это периодическая (примерно раз в 3—4 недели) обработка внутренней поверхности стекол салона специальным препаратом, так называемым антизапотевателем.
Принцип действия такого средства, где главным компонентом является техническая разновидность спирта, основан на усилении водоотталкивающих свойств стекла. Если оно не обработано, то конденсат на нем выпадает в виде тысяч мельчайших капелек, отчего стекло «затуманивается».
А вот на обработанной стеклянной поверхности, тем более наклонной, образование множества мелких капель практически невозможно. В этом случае конденсат лишь увлажняет стекло, на котором можно наблюдать хотя и неоднородную по своей плотности, но все же прозрачную водяную пленку. Она, конечно, вносит некоторые оптические искажения при наблюдении через мокрое стекло, но видимость при этом оказывается намного лучшей, чем при его запотевании.
Неудивительно, что спрос на антизапотеватели на нашем рынке остается стабильным, а в продаже сегодня можно встретить десятка два подобных препаратов, выпущенных различными производителями.
Эксперты портала «АвтоВзгляд» совместно с коллегами ресурса«АвтоПарад»для проведения сравнительного теста закупили в сетевых интернет-магазинах восемь продуктов. Половина из них сделана в России — это спреи брендов Grass, Lavr, Ruseff, а также жидкость марки Kerry. Остальные произведены за рубежом: немецкий Sonax, американский Viktor, итальянский Atas и китайский Aim-One.
Отметим, что каких-либо общепризнанных или официальных методик оценки антизапотевателей не существует. Поэтому для их испытаний эксперты разработали оригинальную авторскую методику. Суть ее в том, что для теста изготавливают тарированные (единого размера) стекла, по одному на каждый образец антизапотевателя. Каждое стекло обрабатывается одним исследуемым препаратом, высушивается в течение минуты, затем на несколько секунд особым образом помещается в емкость с повышенной влажностью воздуха при фиксированной температуре.
После появления конденсата стеклянная пластина закрепляется вертикально, затем через нее направляется луч света и с помощью люксометра проводится замер освещенности в точке, находящейся за стеклом. Чем меньше оказывается относительное изменение уровня освещенности до и после осаждения конденсата, тем лучше. Таким образом эксперты смогли получить ряд сопоставительных данных, на основе которых всех участников удалось разбить по группам, каждая из которых заняла свое место в итоговом рейтинге.
Итак, согласно отмеченной выше методике, наибольшую эффективность в нейтрализации конденсата продемонстрировали российский спрей марки Ruseff и итальянский аэрозоль бренда Atas, которые и стали победителями данного теста. При их использовании зафиксировано наименьшее (11—14%) среди прочих участников относительное снижение уровня освещенности после выпадения конденсата.
Кстати, если сравнивать два лидирующих продукта между собой, то здесь эксперты однозначно отдали приоритет отечественному средству. Оно выигрывает у иностранца и по стоимости, и по объему флакона (500 мл против 200 мл) и даже по функционалу. Дело в том, что препарат от Ruseff — не просто антизапотеватель, но еще и очиститель, поэтому данный состав применяется по принципу «так как есть». В случае же применения Atas лобовое стекло надо предварительно подготовить, а именно очистить от пыли и жира, а для этого понадобится еще один специализированный препарат.
Во вторую группу антизапотевателей, занявшую, соответственно, второе место, вошли сразу три продукта исключительно зарубежного производства: немецкий Sonax, американский Viktor и китайский Aim-One. Надо отметить, что они лишь немногим уступают лидерам по степени «затуманивания» стекол. Как показали контрольные замеры, у продуктов из иностранного «трио» относительное уменьшение уровня освещенности, вызванное конденсатом, составило 16—19%.
Последнее, но, тем не менее, вполне почетное третье место поделила тройка отечественных продуктов, представленных торговыми марками Grass, Lavr и Kerry. Выпадение конденсата на контрольных стеклах, обработанными выпускаемыми ими продуктами, уменьшило уровень освещенности на 23—27%. Впрочем, надо сказать, это не самые худшие результаты теста.
Для справки: стекло, которое вообще не обрабатывалось антизапотевателем, после выпадения водного конденсата понизило уровень освещенности в контрольной точке до 35—40%. Потому эффект от применения спреев Grass и Lavr, а также жидкости Kerry, хотя и небольшой, но все же присутствует.
Как можно видеть из результатов сравнительного тестирования, современные антизапотеватели вполне оправдывают свое назначение в качестве превентивного средства, предотвращающего или хотя бы уменьшающего риск внезапного выпадения конденсата на ветровом стекле.
По мнению экспертов, их эффективность можно еще более усилить грамотным выбором режима работы бортовой системы климат-контроля. В таком случае вероятность внезапного запотевания стекла будет существенно снижена.