В России вновь подорожали автомобили KIA

Первое подорожание автомобилей KIA зафиксировали в начале февраля, когда бренд сменил модельный год. Сейчас, судя по всему, виной подскочивших цен стало падение рубля, причем повлияло оно на автомобили свежего года сборки.

Наименьшую прибавку в 10 000 рублей получили Picanto и Rio. Отныне их покупка обойдется в 709 900 и 794 900 рублей соответственно.

К прайсам «четырехдверок» KIA Ceed и Cerato прикрутили по 15 000 «целковых», а Proceed в кузове shooting brake стал дороже на 20 000—40 000 — в зависимости от комплектации. Седан KIA Optima теперь обойдется на 20 000 рублей дороже, кроссовер Sportage — на 35 000, паркетник Sorento Prime — на 30 000 «деревянных».

Больше остальных по карману ударит изменение стоимости представительского седана KIA K900. На его приобретение придется доложить сразу 50 000 рублей. Прейскурант седана Cerato Classic, фастбэка Stinger, кроссоверов Soul, Seltos, Sorento, а также внедорожника Mohave остались прежними.