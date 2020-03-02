В России обновились и «потеряли» младший мотор автомобили семейства KIA Ceed

Обновление KIA Ceed, Ceed SW и ProCeed коснулось комплектаций авто. Так, хетчбэк и универсал 2020 модельного года вне зависимости от версии оснастили круиз-контролем. Семидюймовый экран медиасистемы в вариантах Luxe, Prestige и Premium сменил монитор диагональю восемь дюймов. В последнем, кстати, теперь имеется еще и 4,2-дюймовый дисплей на «приборке».

Свежие KIA Ceed и Ceed SW в топовой комплектации Premium+ вместо 8-дюймового экрана получили 10,25-дюймовый, а также цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, унаследовав ее от представительского седана KIA K900.

Помимо приобретений у «пятидверки» и «сарая» есть и потери. Корейцы перестали продавать авто в младшей комплектации Classic с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с., сочетающимся с шестиступенчатой «механикой». Из-за чего стартовый ценник вырос с 1 079 900 до 1 129 900 рублей для Ceed и с 1 119 900 до 1 169 900 рублей для Ceed SW.