Из-за коронавируса ГИБДД переходит на дистанционную работу

Сотрудники портала «АвтоВзгляд» провели самостоятельную экспресс-инспекцию подразделений госавтоинспекции. В МРЭО Москвы, которые мы посетили, граждан обнаружилось в несколько раз меньше, чем обычно. Посетителей, судя по всему, пришедших исключительно «через госуслуги», немного.

Но и абсолютной пустоты перед окошечками, где сидят инспекторы, тоже не наблюдается. Все тихо-спокойно, процесс идет. Хотя в обычное, «довирусное» время народу в этих помещениях всегда было битком.

Несколько удивительно для наших коронавирусных времен, что при входе в МРЭО никто не измеряет всем посетителям температуру с помощью ИК-сканера. В медучреждениях, вокзалах-аэропортах, школах, гостиницах и даже некоторых специализированных торговых центрах это дело поставлено на поток, а в таком посещаемом общественном месте, как подразделение ГИБДД — нет.

В одном из ТЦ, кстати, даже запрещают больше 50 человек находиться на одном этаже. А что если инфицированный гражданин уже пронес свою заразу на территорию подразделения полиции и коварно (хотя и без умысла!) начихал на кого-то из сотрудников и тот — упаси, Бог! — заболеет?

Большинство же посетителей — без медицинских масок. И что тогда: весь личный состав стройными рядами на карантин отправится?