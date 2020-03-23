Из-за коронавируса ГИБДД переходит на дистанционную работу

К московским мерам борьбы с COVID-19 (старикам и детям — сидеть дома, служащих — «на удаленку», все культурно-массовое — запретить и так далее) присоединяется часть правоохранительной машины. В частности, регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД (МРЭО).
Объявления, как на фотографии, опубликованной ниже, появились на дверях столичных отделов полиции. Вкратце их суть сводится к следующему: с 24-го марта все контакты водителей с ГИБДД — в электронном виде.
Если что-то срочное (регистрация машины, замена «прав»), то визит возможен исключительно по предварительной записи через сайт госуслуг. Таков полицейский метод минимизации вероятного заражения — кому «удаленка», а кому «электронка»…
Сотрудники портала «АвтоВзгляд» провели самостоятельную экспресс-инспекцию подразделений госавтоинспекции. В МРЭО Москвы, которые мы посетили, граждан обнаружилось в несколько раз меньше, чем обычно. Посетителей, судя по всему, пришедших исключительно «через госуслуги», немного.
Но и абсолютной пустоты перед окошечками, где сидят инспекторы, тоже не наблюдается. Все тихо-спокойно, процесс идет. Хотя в обычное, «довирусное» время народу в этих помещениях всегда было битком.
Несколько удивительно для наших коронавирусных времен, что при входе в МРЭО никто не измеряет всем посетителям температуру с помощью ИК-сканера. В медучреждениях, вокзалах-аэропортах, школах, гостиницах и даже некоторых специализированных торговых центрах это дело поставлено на поток, а в таком посещаемом общественном месте, как подразделение ГИБДД — нет.
В одном из ТЦ, кстати, даже запрещают больше 50 человек находиться на одном этаже. А что если инфицированный гражданин уже пронес свою заразу на территорию подразделения полиции и коварно (хотя и без умысла!) начихал на кого-то из сотрудников и тот — упаси, Бог! — заболеет?
Большинство же посетителей — без медицинских масок. И что тогда: весь личный состав стройными рядами на карантин отправится?
В связи со всеми этими вирусными делами возникает один серьезный вопрос: а как быть с обжалованием неправильно вынесенных постановлений ГИБДД? Что касается «левых» штрафов, полученных с камер автоматической фиксации, то тут вроде бы понятно.
Обращение по этому поводу через сайт ГИБДД позволяет чаще всего решить вопрос несправедливого взыскания. Ну а с обжалованием через суд все много сложнее.
Столичные суды теперь принимают обращения граждан только в электронном виде или по почте — лично уже туда не подашь заявление. Рассмотрение «несерьезных» дел тоже откладывается до лучших времен, как говорится. Обжалование взысканий, наложенных в рамках КоАП, относится именно к этой категории, и ждать судебных движений по таким делам придется неизвестно сколько. Во всяком случае, пока.
Но это на самом деле не особо страшно: как только в суде принимается заявление, срок обжалования перестает исчисляться. Теперь главное, чтобы почта не ушла на дистанционку…