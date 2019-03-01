В России запустили в продажу новый KIA K900

KIA K900 оснастили 3,3-литровым двигателем V6 мощностью 249 л. с., а в топовом варианте «четырехдверку» вооружили 413-сильным агрегатом V8 объемом 5 л. Оба мотора сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Напомним, что покупка флагмана выльется минимум в 2 969 900 рублей. Кстати, представители бренда рассказали порталу «АвтоВзгляд», что на новинку действует сразу несколько кредитных программ. Одна из них предлагает минимальную ставку в 5,9%. Кроме того, есть вид займа под названием «КИА Легко!», когда гарантируется остаточная стоимость автомобиля. Еще на K900 действует гарантия с продленным сроком до семи лет или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Напомним, что ещ корейцы готовят к выходу на отечественный рынок KIA Soul третьего поколения: автомобиль уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и появится в дилерских шоу-румах летом.