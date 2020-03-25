В России подорожал кроссовер Honda CR-V

Одна из двух моделей японской марки, представленных в России — паркетник Honda CR-V прибавил в цене от 1,8 до 2,1% (от 42 000 до 52 000 ₽) в зависимости от комплектации. Так, авто в стартовом варианте со 150-сильным мотором объемом 2 л отныне обойдется в 2 199 900 «целковых».

Ценник на CR-V с более производительным движком объемом 2,4 л мощностью 186 л. с. «потяжелел» до 2 479 900 рублей. А покупка кроссовера в «максималке» теперь выльется в ₽2 769 900.

Стоит отметить, что модель уже не в первый раз в этом году меняет прайсы. Последний раз переоценка автомобиля произошла около месяца назад — в феврале. Как напоминают аналитики портала «Цена Авто», тогда паркетник подорожал на 23 000—28 000 рублей.

Напомним, что этот бренд из Страны восходящего солнца помимо CR-V предлагает россиянам лишь одну модель — большой кроссовер Honda Pilot. Автомобиль, вооруженный безальтернативным 249-сильным V6, также подорожал в прошлом месяце. Сегодня он оценивается в 3 188 900 рублей.