Гул от колеса: в чем проблема, если трансмиссия в порядке?

Даже не мастер-авторемонтник, а просто достаточно опытный автомобилист сразу же назовет вам две самые распространенные причины гудения, которое порой начинает слышать водитель откуда-то из района переднего колеса. «У вас вышел из строя ступичный подшипник или ШРУС», — уверенно поставит экспресс-диагноз почти каждый гаражный «эксперт». И только некоторые, особо опытные, добавят: «Скорее всего…».
И правильно сделают, поскольку гудение, источник которого для сидящего за рулем локализуется где-то в районе переднего колеса, может иметь совершенно иную природу, нежели «трансмиссионную».
НАВЕСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Достаточно вспомнить, что подшипники, с которыми чаще всего ассоциируется такой симптом неисправности, как гудение, применяются не только в ходовой части авто. На самом деле, «на поверхности» лежит иная причина гула. Она — в подшипнике навесного оборудования мотора — помпы системы охлаждения или, к примеру, электрогенератора.
Дело в том, что на многих моделях авто эти агрегаты компановочно располагаются в нижней части мотора со смещением в сторону одного из передних колес. Со временем изнашивается все, в том числе и генератор с насосом охлаждения. Когда один из подшипников, из числа присутствующих в их конструкции, начинает «петь», распространение вибраций от него может протекать достаточно причудливым образом. При этом может складываться впечатление, что вой идет со стороны колеса.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШУМ
Достаточно распространенный вариант, когда напрасно грешат на «умерший» ступичный подшипник или ШРУС, связан с проблемами гидро- или пневмосистемы машины. Речь в данном случае идет о моделях, оснащенных разного рода «адаптивной» или «управляемой» подвеской. В каждой такой системе присутствует узел, отвечающий за гашение пульсаций давления, неизбежных при работе любого насоса. Когда такой «глушитель» выходит из строя, возможно появление самых разных шумов, в том числе и подвывания откуда-то из подвески.
Заметим, что и после ремонта подобных устрйств порой возникает непонятное гудение. Скажем, когда шланги магистралей укладывают заново так, что они касаются кузова и передают на него вибрации звуковой частоты. Либо какой-то из шлангов подключают так, что оказывается натянутым. При этом он уподобляется гитарной струне и начинает «петь».
КОРОБКА С СЮРПРИЗОМ
Более экзотичный случай воя со стороны колеса бывает вызван пустячной, но порой крайне сложно выявляемой неисправностью. Порой владелец, по рекомендациям мастеров автосервиса, «перетряхнет» в поисках источника постороннего гудения половину машины и все бестолку.
А в конце концов окажется, что все дело — в опоре коробки передач. Либо ее подушка состарилась и перестала как следует фиксировать агрегат, гася колебания, либо просто ослабли болты крепления. Подобная «расхлябанность» тоже может приводить к появлению воющих звуков со сложностями их локализации.