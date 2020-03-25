Гул от колеса: в чем проблема, если трансмиссия в порядке?

Даже не мастер-авторемонтник, а просто достаточно опытный автомобилист сразу же назовет вам две самые распространенные причины гудения, которое порой начинает слышать водитель откуда-то из района переднего колеса. «У вас вышел из строя ступичный подшипник или ШРУС», — уверенно поставит экспресс-диагноз почти каждый гаражный «эксперт». И только некоторые, особо опытные, добавят: «Скорее всего…».

И правильно сделают, поскольку гудение, источник которого для сидящего за рулем локализуется где-то в районе переднего колеса, может иметь совершенно иную природу, нежели «трансмиссионную».

НАВЕСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Достаточно вспомнить, что подшипники, с которыми чаще всего ассоциируется такой симптом неисправности, как гудение, применяются не только в ходовой части авто. На самом деле, «на поверхности» лежит иная причина гула. Она — в подшипнике навесного оборудования мотора — помпы системы охлаждения или, к примеру, электрогенератора.

Дело в том, что на многих моделях авто эти агрегаты компановочно располагаются в нижней части мотора со смещением в сторону одного из передних колес. Со временем изнашивается все, в том числе и генератор с насосом охлаждения. Когда один из подшипников, из числа присутствующих в их конструкции, начинает «петь», распространение вибраций от него может протекать достаточно причудливым образом. При этом может складываться впечатление, что вой идет со стороны колеса.