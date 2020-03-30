BMW в очередной раз повысит цены на некоторые авто в России

Нестабильный рубль заставляет автостроителей пересматривать прейскуранты. Но, похоже, компания BMW острее прочих реагирует на снижение стоимость российской валюты. Так, баварцы в ответ на изменение курса первыми в начале марта подняли ценники на большую часть моделей. Теперь же планируют еще раз навесить свежие прайсы. Но только на авто, собранные после 1 апреля 2020 года. Ожидается, что надбавка составит 5%.

Зато цены на уже произведенные автомобили и комплекты локальной сборки замораживаются. То есть, премиальные машины, находящиеся сейчас на складах, а также в процессе транспортировки, сохранят сегодняшнюю стоимость вне зависимости от завода, где они изготовлены. Похоже, это максимальная уступка, на которую может пойти марка.

Напомним, впервые в 2020 году автомобили BMW подорожали 1 января, дабы компенсировать повышенный утилизационный сбор. Затем в середине февраля бренд опубликовал цены на авто 2020 модельного года.