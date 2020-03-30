BMW в очередной раз повысит цены на некоторые авто в России

Фото: BMW
В 2020 году компания BMW успела уже три раза переоценить свою продукцию. Последний раз баварцы поднимали цены в середине марта. Теперь же бренд собирается нарастить прайсы на автомобили, но лишь на некоторые. На какие именно, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Нестабильный рубль заставляет автостроителей пересматривать прейскуранты. Но, похоже, компания BMW острее прочих реагирует на снижение стоимость российской валюты. Так, баварцы в ответ на изменение курса первыми в начале марта подняли ценники на большую часть моделей. Теперь же планируют еще раз навесить свежие прайсы. Но только на авто, собранные после 1 апреля 2020 года. Ожидается, что надбавка составит 5%.

Зато цены на уже произведенные автомобили и комплекты локальной сборки замораживаются. То есть, премиальные машины, находящиеся сейчас на складах, а также в процессе транспортировки, сохранят сегодняшнюю стоимость вне зависимости от завода, где они изготовлены. Похоже, это максимальная уступка, на которую может пойти марка.

Напомним, впервые в 2020 году автомобили BMW подорожали 1 января, дабы компенсировать повышенный утилизационный сбор. Затем в середине февраля бренд опубликовал цены на авто 2020 модельного года.

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30 марта 2020
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