Как поменялись цены на новые автомобили в России в марте

Дороже не 30 000 рублей стал компактный китайский кроссовер Changan CS55, чьи продажи стартовали в декабре 2019 года. Также от 20 000 до 50 000 в цене прибавила вся продуктовая линейка компании Suzuki.

Из-за упавшего рубля баварцы из BMW подняли прайсы на большую часть авто на 10 000 — 390 000 «целковых». Не стала отставать от тенденции еще одна премиальная марка — японская Lexus прикрутила к ценам на ряд моделей от 53 000 до 184 000. Зато седан ES 200 и маленький кроссовер UX 200 подешевели на 216 000 и 391 000 соответственно.

Бренд Toyota также увеличила стоимость своей продукции, но виной тому утилизационные поборы. Компания Renault подняла стоимость всех автомобилей 2020 года, собранные в России.

Узбекский автостроитель Ravon пошел вразрез общему курсу, вынуждающему затягивать потуже ремешки обычным обывателям, и снизил цены на весь модельный ряд на ₽ 7000 — 49 000: на хэтчбек R2 и седаны Nexia R3 и R4, ранее хорошо знакомые нам под именами Chevrolet Spark, Aveo и Cobalt. Напомним, бренд вернулся в нашу страну в сентябре 2019 года.