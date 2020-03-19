Как поменялись цены на новые автомобили в России в марте

Фото: bizztor.com
На российском авторынке цены растут беспрерывно. Какие-то бренды до сих пор откладывали подорожание из-за повышенного в начале года утильсбора, а кто-то уже успел отреагировать на падение рубля. Так, за первые две недели прейскуранты пересмотрели семь марок, причем некоторые из них не только увеличивали ценники, но и, напротив, сбрасывали их.

Дороже не 30 000 рублей стал компактный китайский кроссовер Changan CS55, чьи продажи стартовали в декабре 2019 года. Также от 20 000 до 50 000 в цене прибавила вся продуктовая линейка компании Suzuki.

Из-за упавшего рубля баварцы из BMW подняли прайсы на большую часть авто на 10 000 — 390 000 «целковых». Не стала отставать от тенденции еще одна премиальная марка — японская Lexus прикрутила к ценам на ряд моделей от 53 000 до 184 000. Зато седан ES 200 и маленький кроссовер UX 200 подешевели на 216 000 и 391 000 соответственно.

Бренд Toyota также увеличила стоимость своей продукции, но виной тому утилизационные поборы. Компания Renault подняла стоимость всех автомобилей 2020 года, собранные в России.

Узбекский автостроитель Ravon пошел вразрез общему курсу, вынуждающему затягивать потуже ремешки обычным обывателям, и снизил цены на весь модельный ряд на ₽ 7000 — 49 000: на хэтчбек R2 и седаны Nexia R3 и R4, ранее хорошо знакомые нам под именами Chevrolet Spark, Aveo и Cobalt. Напомним, бренд вернулся в нашу страну в сентябре 2019 года.

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20 марта 2020
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