UAZ Pickup с «автоматом» оказался на 320 000 рублей дороже аналога с МКП

В ближайшее время модельный ряд российского бренда пополнится УАЗ «Пикапом» с шеститупенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, выступающей в паре с доработанным 2,7-литровым ZMZ Pro мощностью 149,6 л. с.

«Двухпедальный» внедорожник с грузовой платформой будет представлен в трех комплектациях: «Оптимум», «Премиум» и «Статус». По умолчанию, авто укомплектуют боковыми зеркалами с электроприводом и повторителями «поворотников», кондиционером и парой подушек безопасности.

Ценник на Pickup в базе стартует от 1 181 000 рублей. Для сравнения стоит напомнить, что авто с МКП в начальной комплектации с таким же движком оценивается в 860 900 рублей. Так что здесь разница между ценами переваливает за 320 000 «деревянных». А грузовичок с тремя педалями и в варианте «Оптимум» обойдется в ₽1 037 000. Дельта составляет 144 000 ₽

Когда «Пикап» будет доступен покупателям, пока не сообщается. Можно предположить, что о начале продаж объявят, как только ситуация с коронавирусной эпидемией в нашей стране позволит вновь открыть двери дилерских шоу-румов.