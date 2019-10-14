Почему на машине с «механикой» нельзя давить на тормоз левой ногой

Когда вы долго используете автомобиль с тремя педалями, где сцепление выжимаете левой ногой, а тормоз и газ — правой, а затем пересаживаетесь на автомобиль с АКП, есть риск однажды забыться, и по привычке нажать на тормоз левой ногой. Причем сделаете вы это, приложив столько же силы, сколько прикладываете, выжимая длинноходную педаль сцепления на «механике». В итоге автомобиль встанет колом, перенеся весь свой вес на переднюю ось, а все находящиеся в нем пассажиры по инерции продолжат движение вперед.
Если это произойдет на небольшой скорости, а все пассажиры будут пристегнуты, то последствия забывчивости водителя, скорее всего, будут незначительными (хотя травму шейного отдела позвоночника можно легко схлопотать даже на небольшой скорости). В противном случае, травмы и повреждения автомобиля могут быть куда более серьезными.
Дело в том, что долго катаясь на автомобиле с тремя педалями, вы привыкаете, что педали газа и тормоза имеют небольшой ход и не требуют глубоких продавливаний. Ваша правая нога работает по ним аккуратно, и легко дозирует прикладываемое усилие. Левая же нога, напротив, привыкает работать наотмашь. Мозг доводит эти движения до автоматизма. И когда вы пересаживаетесь на автос «автоматом» ваша привычка и мозг могут сыграть злую шутку. Чтобы этого не произошло, меняя машины, старайтесь быть максимально сосредоточенными некоторое время, чтобы мозг успел перестроиться к новым реалиям. Как правило, если машины с «механикой» и «автоматом» чередовать часто, то ошибиться в педалировании практически невозможно.
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что торможение левой ногой в автомобиле с «автоматом» все же возможно. Нужно лишь научиться работать ей так же, как правой. Кстати, торможение левой ногой применяется в автоспорте, а сам способ торможения левой ногой придумал Чемпион Европы по ралли 1965 года Рауно Аалтонен.