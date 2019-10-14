Почему на машине с «механикой» нельзя давить на тормоз левой ногой

Когда вы долго используете автомобиль с тремя педалями, где сцепление выжимаете левой ногой, а тормоз и газ — правой, а затем пересаживаетесь на автомобиль с АКП, есть риск однажды забыться, и по привычке нажать на тормоз левой ногой. Причем сделаете вы это, приложив столько же силы, сколько прикладываете, выжимая длинноходную педаль сцепления на «механике». В итоге автомобиль встанет колом, перенеся весь свой вес на переднюю ось, а все находящиеся в нем пассажиры по инерции продолжат движение вперед.

Если это произойдет на небольшой скорости, а все пассажиры будут пристегнуты, то последствия забывчивости водителя, скорее всего, будут незначительными (хотя травму шейного отдела позвоночника можно легко схлопотать даже на небольшой скорости). В противном случае, травмы и повреждения автомобиля могут быть куда более серьезными.