В России резко поднялись цены на четыре модели Subaru

Прайсы на кроссоверы Subaru XV и Forester, а также седан Legacy и универсал повышенной проходимости Outback прибавили по 80 000 рублей. Так что самый компактный паркетник в российской продуктовой линейке марки — XV — отныне оценивается в 1 899 000 рублей.

Покупка более габаритного Subaru Forester теперь выльется в 2 159 000 «целковых». Японская «четырехдверка» с постоянным полным приводом Legacy обойдется в 2 359 000. А за вседорожный «сарай» Outback придется выложить от ₽2 799 000. Нетронутыми остались цены на Subaru WRX, а также на спорткар, доработанный подразделением STI.

Автомобили Subaru в 2020 году дорожают второй раз, что на текущий момент можно назвать скромным поведением. Некоторые марки (например, BMW) успели переписать прайс-листы четырежды. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», в прошлый раз японцы переоценивали авто в январе. Тогда причиной стал увеличенный с нового года утильсбор.