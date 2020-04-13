ГИБДД начала фильтрацию водителей, желающих въехать в Москву

Начиная с воскресенья, доблестные придорожные полицейские, заручившись неожиданно, но ожидаемо подписанным соглашением столичной мэрии и МВД, приступили к тренировкам по очистке Первопрестольной от автомобилей. Вероятно, после введения пропускной системы, разминка перерастет в самые настоящие карательные приемы, которые блюстители порядка будут с радостью отрабатывать на рядовых автомобилистах.
Уже сейчас у съездов с МКАД почти на всех шоссе, ведущих в Москву, организованы пикеты с перекрытием проезжей части до одной полосы движения. В помощь — дорожная техника и эвакуаторы. Правоохранители останавливают машины преимущественно с региональными регистрационными знаками, уточняя цель визита в Белокаменную и рекомендуя максимально быстро покинуть регион.
Напомним, что согласно новоиспеченной статье 3.18.1 КоАП Москвы, штраф за нарушение режима самоизоляции для моторизованных граждан составит 5000 рублей. При этом машина отправится на спецстоянку, где владельцу придется выложить еще, как минимум, столько же. Только вернуть автомобиль без волшебного QR-кода на руках, естественно, не получится.
Более того: потребуется как-то добраться до штрафстоянки! Пусть пока для пешеходов разрешение властей на перемещения в пространстве и не требуется, но отходить дальше 100 метров от места прибывания им категорически запрещается.
«Выручалочкой» при оспаривании штрафа в размере 4000 рублей может стать необходимость посещения ближайших продуктового магазина или медицинского учреждения. А рамки ближайшего расстояния законодательством никак не определены. Опять же — пока.
Чтобы прокатиться на такси, тоже понадобится код. И таксисту, и пассажиру. Куда сложнее тем, кто занимается логистикой и доставкой. Алгоритм, позволяющий курьерам свободно передвигаться по Москве и области, полноценно пока так и не проработан.
Иными словами, полицейские спокойно могут перекрыть подобным фирмам и дорогу, и кислород. А вместе с тем — оставить горожан без еды, а больных горожан — без медикаментов. Похоже, что это даже не режим самоизоляции, а изоляция и режим.