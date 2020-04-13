ГИБДД начала фильтрацию водителей, желающих въехать в Москву

Начиная с воскресенья, доблестные придорожные полицейские, заручившись неожиданно, но ожидаемо подписанным соглашением столичной мэрии и МВД, приступили к тренировкам по очистке Первопрестольной от автомобилей. Вероятно, после введения пропускной системы, разминка перерастет в самые настоящие карательные приемы, которые блюстители порядка будут с радостью отрабатывать на рядовых автомобилистах.

Уже сейчас у съездов с МКАД почти на всех шоссе, ведущих в Москву, организованы пикеты с перекрытием проезжей части до одной полосы движения. В помощь — дорожная техника и эвакуаторы. Правоохранители останавливают машины преимущественно с региональными регистрационными знаками, уточняя цель визита в Белокаменную и рекомендуя максимально быстро покинуть регион.