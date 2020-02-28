Subaru XV получит новый мотор

Фото: Subaru
Кроссовер Subaru XV получит новый 2,5-литровый силовой агрегат. Вероятно, это будет мотор, который сейчас ставят на такие модели как Forester, Legacy и Outback.

Как передает Automotive News, сначала кроссовер с упомянутым двигателем появится на североамериканском рынке, где он известен не как XV, а как Crosstrek. Об этом изданию сообщил гендиректор североамериканского офиса Subaru Том Долл.

На одном из дилерских мероприятий в США он рассказал, что клиенты жаловались на 2-литровый двигатель, которой, по их мнению, недостаточно динамичный. Японцы видят решение проблемы в установке 2,5-литрового агрегата с отдачей 185 л. с. Его предложат только в топовых версиях. Приедет ли такой XV в Европу, пока не сообщается.

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28 февраля 2020
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