Subaru XV получит новый мотор

Как передает Automotive News, сначала кроссовер с упомянутым двигателем появится на североамериканском рынке, где он известен не как XV, а как Crosstrek. Об этом изданию сообщил гендиректор североамериканского офиса Subaru Том Долл.

На одном из дилерских мероприятий в США он рассказал, что клиенты жаловались на 2-литровый двигатель, которой, по их мнению, недостаточно динамичный. Японцы видят решение проблемы в установке 2,5-литрового агрегата с отдачей 185 л. с. Его предложат только в топовых версиях. Приедет ли такой XV в Европу, пока не сообщается.