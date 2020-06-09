В России продолжают дорожать автомобили Volkswagen

Новые ценники получил бизнес-седан Volkswagen Passat во всех комплектациях, кроме базовой. Так что за «четырехдверку» со 150-сильным мотором, работающим вкупе с шестискоростной «механикой», как и раньше, немцы просят 1 829 000 рублей.

Авто в версии Business и Exclusive обойдется в 2 249 000 и 2 389 000 «целковых» соответственно. Отметим, что продажи обновленного «Пассата» стартовали в середине февраля 2020 года. И с тех пор до этого момента автомобиль сохранял цены неизменными.

Кроме того, теперь придется выложить больше денег за Volkswagen Tiguan: прайс на него начинается от 1 659 000 рублей. Предыдущее подорожание кроссовера было зафиксировано в апреле. Стал дороже и Touareg — во всех комплектациях кроме младшей. Поэтому прейскурант по-прежнему стартует от 3 699 000 рублей. До этого авто, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», меняло ценник в марте.

Отметим, что Volkswagen не только подкручивает цены на свою продукцию, но и выводит на наш рынок новые модели. Так, в первых числах июня в России начали продавать лифтбэк Arteon, правда, в весьма недешевых комплектациях — R-Line и R-Line Premium. Авто оценили в 2 639 000 рублей.