Любопытные факты про Volkswagen Tiguan, о которых мало, кто знает

Весной 2020 года с конвейера сошел 6 000 000-й Volkswagen Tiguan. А в 2019 году немцы собрали без малого 911 000 экземпляров, так что автомобиль стал самой ходовой моделью бренда, а также вошел в европейский ТОП-3 кроссоверов.

Напомним, что впервые Tiguan представили в 2007 году на Франкфуртском автосалоне. В 2008-м немцы выпустили около 150 000 авто, а отметку в 500 000 модель перешагнула в 2011-м.

«Тигуан» второй генерации предстал перед публикой спустя пять лет. Автомобиль переехал на универсальную модульную платформу MQB (Modularer Querbaukasten)

Сегодня кроссовер собирают на заводах, расположившихся в четырех часовых поясах: в Германии, России, Китае и Мексике. Кстати, в нашей стране на калужских мощностях изготовили более 100 000 паркетников второго поколения.

По продажам на российском рынке Volkswagen Tiguan, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), вошел в первую десятку: в первом квартале авто разошлось тиражом в 8762 экземпляра. То есть продажи кроссовера выросли на 20,1% по сравнению с прошлым годом.