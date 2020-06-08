Как пандемия коронаврисуа может поднять автопродажи и изменить транспортную политику властей

Неоцененный во всем мире способ остановки распространения «короны» путем ввода в обиход цифровых пропусков на те или иные перемещения, не оценили и россияне — в первую очередь те, что проживают в столичной агломерации. Несмотря на все «засады», созданные командой г-на Собянина при получении этих «аусвайсов» (введенных, кстати сказать, вопреки и назло всем федеральным законом, включая основной — Конституцию РФ), их так или иначе получали все, кому передвигаться и по столице, и по стране было жизненно необходимо.
Но время и нервы, потраченные на борьбу с невероятно сырой и неотлаженной системой получения QR-ошейников, а потом и обжалования незаконных «писем счастья», прилетавших автовладельцам, как правило, именно из-за несовершенства используемых мэрией Москвы технологий, вызвало такую протестную волну, которая явно аукнется Владимиру Путину на предстоящем голосовании поправок в Конституцию РФ, несмотря на все маневры с электронным голосованием. И если в Москве случится провал «конституционной голосовалки», в чем монгие эксперты уже не сомневаются, учитывая тот негатив, что мэр вызвал введением своего, как пишут в соцсетях, «личного концлагеря для жителей территорий», то это станет для С. С. Собянина последним гвоздем в гроб не только политической, но и бизнес-бордюрной карьеры. Не отсюда ли, кстати сказать, растут ноги у резкой и неожиданной отмены в Первопрестольной «цифровых ошейников» и других ограничений с 9-го июня, которые, однако, могут вернуться сразу после 1 июля?
Между тем, коронавирусная истерия, захлестнувшая и столицу в частности, и страну в целом, имела и некоторые положительные стороны. Например, благодаря ей стоит ожидать довольно быстрого восстановления отечественного авторынка.
Так, если верить исследованию, которое провел холдинг «Ромир», «9% опрошенных граждан ускорили приобретение автомобиля, а 37% никак не поменяли свои планы по покупке новой машины». Иначе говоря, даже несмотря на сложное финансовое положение, ставшее следствием режима самоизоляции, 46% россиян все-таки отнесут свои кровные в автосалоны. К тому же, более половины респондентов (54%) хотя и отложили покупку нового транспортного средства на фоне пандемии, но не отказались от нее. Другими словами, люди окончательно поняли все преимущества личного автотранспорта перед общественным. Особенно в период эпидемий.
А с учетом того, что мировое сообщество ожидает довольно скорой второй волны коронавируса, в метро-автобусы-трамвая граждан, как бы не стремился к этому г-н Собянин, уже не загонишь. Несмотря на все его старания по ущемлению автовладельцев в виде необоснованного логистикой расширения платных парковок даже в спальных районах города, бездумным сужением дорог и вбухивания десятков миллионов рублей в бессмысленные даже в короткий теплый сезон велодорожек.
Кстати сказать, весьма показательна в этом смысле статистика того же холдинга «Ромир»: вопреки всем властным запретам на перемещения, 42% россиян стали чаще использовать свое транспортное средство, а каждый десятый опрошенный (10%) заявил, что эксплуатировал личное авто в прежнем объеме. Что касается Москвы, то на более активную езду на своих колесах горожан сподвигнул и тот коллапс, что команда С. С. С устроила в метро 15 апреля — в день введения «аусвайсов», и после которого заболеваемость коронавирусом в городе резко пошла вверх. Еще одно свидетельство тому, что транспортная политика столичного мэра с треском провалилась и москвичи массово отказываются от использования о/т в пользу своих машин — опрос, проведенный порталом «АвтоВзгляд» (в нем приняли более 1500 человек). Согласно ему, пользоваться общественным транспортом, включая каршеринг и такси, после отмены режима самоизоляции готовы только 36% респондентов.
Одним словом, эпидемическая беда, обрушившаяся на наши головы, благодаря произволу властей в борьбе с ней приведет к тому, что авторынок страны начнет восстанавливаться ускоренными темпами. Не даром ведь уже сейчас некоторые его игроки говорят, что не верят в пессимистичный прогноз о снижении продаж по итогам 2020 года на 30–50%.