Как пандемия коронаврисуа может поднять автопродажи и изменить транспортную политику властей

Фото carsweek.ru
COVID-19 кардинально изменил жизнь людей во всем мире, и Россия — не исключение. Правда, странная, алогичная и, по гамбургскому счету, беспомощная политика верховной власти нашей страны в борьбе с этой заразой, перевернет жизнь россиян покруче, чем в любом другом государстве, пострадавшем от пандемии. В частности, по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», она показала, как неадекватные действия иных региональных князьков способны под корень срезать все усилия Президента РФ по демократизации великой державы, ввергнув ее в хаос местечковых суверенитетов ельцинской поры со всем ее полубандитским негативом и произволом. И отличный тому пример — «эффективная» работа мэрии Москвы по противодействию пандемии коронавируса. Единственный плюс которой — неожидаемый, но очень реальный рост автопродаж.

Неоцененный во всем мире способ остановки распространения «короны» путем ввода в обиход цифровых пропусков на те или иные перемещения, не оценили и россияне — в первую очередь те, что проживают в столичной агломерации. Несмотря на все «засады», созданные командой г-на Собянина при получении этих «аусвайсов» (введенных, кстати сказать, вопреки и назло всем федеральным законом, включая основной — Конституцию РФ), их так или иначе получали все, кому передвигаться и по столице, и по стране было жизненно необходимо.

Но время и нервы, потраченные на борьбу с невероятно сырой и неотлаженной системой получения QR-ошейников, а потом и обжалования незаконных «писем счастья», прилетавших автовладельцам, как правило, именно из-за несовершенства используемых мэрией Москвы технологий, вызвало такую протестную волну, которая явно аукнется Владимиру Путину на предстоящем голосовании поправок в Конституцию РФ, несмотря на все маневры с электронным голосованием. И если в Москве случится провал «конституционной голосовалки», в чем монгие эксперты уже не сомневаются, учитывая тот негатив, что мэр вызвал введением своего, как пишут в соцсетях, «личного концлагеря для жителей территорий», то это станет для С. С. Собянина последним гвоздем в гроб не только политической, но и бизнес-бордюрной карьеры. Не отсюда ли, кстати сказать, растут ноги у резкой и неожиданной отмены в Первопрестольной «цифровых ошейников» и других ограничений с 9-го июня, которые, однако, могут вернуться сразу после 1 июля?

Между тем, коронавирусная истерия, захлестнувшая и столицу в частности, и страну в целом, имела и некоторые положительные стороны. Например, благодаря ей стоит ожидать довольно быстрого восстановления отечественного авторынка.

Фото ndv.ru

Так, если верить исследованию, которое провел холдинг «Ромир», «9% опрошенных граждан ускорили приобретение автомобиля, а 37% никак не поменяли свои планы по покупке новой машины». Иначе говоря, даже несмотря на сложное финансовое положение, ставшее следствием режима самоизоляции, 46% россиян все-таки отнесут свои кровные в автосалоны. К тому же, более половины респондентов (54%) хотя и отложили покупку нового транспортного средства на фоне пандемии, но не отказались от нее. Другими словами, люди окончательно поняли все преимущества личного автотранспорта перед общественным. Особенно в период эпидемий.

А с учетом того, что мировое сообщество ожидает довольно скорой второй волны коронавируса, в метро-автобусы-трамвая граждан, как бы не стремился к этому г-н Собянин, уже не загонишь. Несмотря на все его старания по ущемлению автовладельцев в виде необоснованного логистикой расширения платных парковок даже в спальных районах города, бездумным сужением дорог и вбухивания десятков миллионов рублей в бессмысленные даже в короткий теплый сезон велодорожек.

Кстати сказать, весьма показательна в этом смысле статистика того же холдинга «Ромир»: вопреки всем властным запретам на перемещения, 42% россиян стали чаще использовать свое транспортное средство, а каждый десятый опрошенный (10%) заявил, что эксплуатировал личное авто в прежнем объеме. Что касается Москвы, то на более активную езду на своих колесах горожан сподвигнул и тот коллапс, что команда С. С. С устроила в метро 15 апреля — в день введения «аусвайсов», и после которого заболеваемость коронавирусом в городе резко пошла вверх. Еще одно свидетельство тому, что транспортная политика столичного мэра с треском провалилась и москвичи массово отказываются от использования о/т в пользу своих машин — опрос, проведенный порталом «АвтоВзгляд» (в нем приняли более 1500 человек). Согласно ему, пользоваться общественным транспортом, включая каршеринг и такси, после отмены режима самоизоляции готовы только 36% респондентов.

Фото b-mag.ru

Одним словом, эпидемическая беда, обрушившаяся на наши головы, благодаря произволу властей в борьбе с ней приведет к тому, что авторынок страны начнет восстанавливаться ускоренными темпами. Не даром ведь уже сейчас некоторые его игроки говорят, что не верят в пессимистичный прогноз о снижении продаж по итогам 2020 года на 30–50%.

В частности, гендиректор BMW в России Штефан Тойхерт заявил телеканалу РБК, что «вероятно снижение на 10–15%». А управляющий директор KIA Motors Russia&CIS Александр Мигаль надеется на восстановление рынка уже во втором полугодии 2020 года. А затем, учитывая все сказанное выше, можно рассчитывать и на его бурный рост. Что в итоге должно заставить чиновников совсем иначе взглянуть на транспортные проблемы, не допуская того геноцида автовладельцев, что мы наблюдаем в Москве.
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8 июня 2020
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