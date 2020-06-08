Как пандемия коронаврисуа может поднять автопродажи и изменить транспортную политику властей

Неоцененный во всем мире способ остановки распространения «короны» путем ввода в обиход цифровых пропусков на те или иные перемещения, не оценили и россияне — в первую очередь те, что проживают в столичной агломерации. Несмотря на все «засады», созданные командой г-на Собянина при получении этих «аусвайсов» (введенных, кстати сказать, вопреки и назло всем федеральным законом, включая основной — Конституцию РФ), их так или иначе получали все, кому передвигаться и по столице, и по стране было жизненно необходимо.

Но время и нервы, потраченные на борьбу с невероятно сырой и неотлаженной системой получения QR-ошейников, а потом и обжалования незаконных «писем счастья», прилетавших автовладельцам, как правило, именно из-за несовершенства используемых мэрией Москвы технологий, вызвало такую протестную волну, которая явно аукнется Владимиру Путину на предстоящем голосовании поправок в Конституцию РФ, несмотря на все маневры с электронным голосованием. И если в Москве случится провал «конституционной голосовалки», в чем монгие эксперты уже не сомневаются, учитывая тот негатив, что мэр вызвал введением своего, как пишут в соцсетях, «личного концлагеря для жителей территорий», то это станет для С. С. Собянина последним гвоздем в гроб не только политической, но и бизнес-бордюрной карьеры. Не отсюда ли, кстати сказать, растут ноги у резкой и неожиданной отмены в Первопрестольной «цифровых ошейников» и других ограничений с 9-го июня, которые, однако, могут вернуться сразу после 1 июля?

Между тем, коронавирусная истерия, захлестнувшая и столицу в частности, и страну в целом, имела и некоторые положительные стороны. Например, благодаря ей стоит ожидать довольно быстрого восстановления отечественного авторынка.