В России стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat

Рестайлинговый Volkswagen Passat, дебютировавший на мероприятии, организованном Российско-Германской внешнеторговой палатой, доступен в комплектациях Respect, Business и Exclusive.

В базе свежий «Пассат» получил светодиодную оптику, кондиционер и информационно-развлекательный комплекс с монитором на 6,5 дюйма и восемью динамиками. Еще авто щеголяет круиз-контролем, тканевой обивкой и 16-дюймовыми «штамповками».

Кроме того, Passat по умолчанию оснащается боковыми зеркалами с сервоприводом, форсунками стеклоомывателя с подогревом, системой «старт-стоп» и подвеской с усиленными стойками амортизаторов. Опционально авто можно укомплектовать 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и навигационной системой.

Напомним, что под капотом новинки скрывается бензиновый 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. либо 190-сильный движок объемом 2 л. Первый агрегатируется с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным «роботом». Старший агрегат работает только с преселективной коробкой передач.

Ценник на авто стартует от 1 829 000 рублей. Причем в дорестайлинговом варианте модель оценивалась в 1 999 000. Но авто подешевело в базе только благодаря тому, что у «Пассата» появилась младшая комплектация.