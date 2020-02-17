На сколько подешевел в России обновленный Volkswagen Passat

Volkswagen Passat, пререживший рестайлинг, ожидается весной. Его оснастят 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с., работающим с шестиступенчатой «механикой» или семискоростной DSG. Кроме этого, в ассортименте «четырехдверки» найдется и более производительный движок — 190-сильный объемом 2 л. Последний сочетается только с «роботом».

Посвежевший Passat прикатит к нам в трех комплектациях — Respect, Business и Exclusive. По умолчанию авто оснастят полностью светодиодной оптикой, мультимедийным комплексом с небольшим 6,5-дюймовым монитором и кондиционером. Кроме того, в списке оборудования отыщутся круиз-контроль с функцией ограничения скорости, тканевая обивка салона и штампованные диски диаметром 16 дюймов. Последние, кстати, облагорожены декоративными колпаками.