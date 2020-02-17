На сколько подешевел в России обновленный Volkswagen Passat

Volkswagen Passat, пререживший рестайлинг, ожидается весной. Его оснастят 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с., работающим с шестиступенчатой «механикой» или семискоростной DSG. Кроме этого, в ассортименте «четырехдверки» найдется и более производительный движок — 190-сильный объемом 2 л. Последний сочетается только с «роботом».
Посвежевший Passat прикатит к нам в трех комплектациях — Respect, Business и Exclusive. По умолчанию авто оснастят полностью светодиодной оптикой, мультимедийным комплексом с небольшим 6,5-дюймовым монитором и кондиционером. Кроме того, в списке оборудования отыщутся круиз-контроль с функцией ограничения скорости, тканевая обивка салона и штампованные диски диаметром 16 дюймов. Последние, кстати, облагорожены декоративными колпаками.
Такой «Пассат» обойдется в 1 829 000 рублей. Чтобы приобрести модель в топовой комплектации, придется выложить уже в 2 345 000. Кстати, дореформенный седан, доступный в единственной версии Business, оценивается в 1 999 000 рублей, но надо заметить, что он не оснащается МКП.
Между тем, VW Passat, как и прежде, остается довольно дорогим автомобилем по сравнению со своими конкурентами, вооруженными похожими моторами. Так, прайс на Toyota Camry стартует от 1 573 000 рублей, на Hyundai Sonata — от 1 499 000, а на KIA Optima — от 1 364 900 «деревянных».