УАЗ поднял цены на все внедорожники

От 30 000 до 45 000 рублей прибавили в цене УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап» в зависимости от модели и комплектации. «Вездеход» Hunter стал дороже на 30 000—32 000. Кроме этого, он получил новую базовую комплектацию: ульяновцы снизили стартовый прайс за счет версии без ABS. И теперь внедорожник оценивается в 784 500 «целковых».

За UAZ Patriot, так же как и за Pickup, отныне придется выложить на 30 000—45 000 больше. Первый оценивается в 895 000, а второй — в 907 500 рублей. Кстати, последний раз цены на «уазовские» модели поднимались в апреле. Тогда автомобили отечественного завода подорожали на 10 000—45 000 рублей.

Стоит отметить, что в мае 2020 года продажи автомобилей Ульяновского предприятия упали на 45%: последний весенний месяц, как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, бренд завершил с результатом в 1359 реализованных авто.