Самые ненадежные подержанные кроссоверы

Отметим, что франко-румынский кроссовер в наших краях пользуется большой популярностью. Так, в мае новые Renault Duster разошлись тиражом в 1470 экземпляров, уступив по объемам продаж из всех машин SUV-сегмента только Hyundai Creta (3243 штуки) и LADA 4x4 (1664 единицы).

Peugeot 2008

В хит-парад попал Peugeot 2008. У нас на «вторичке» предложений предостаточно — авто 2014—2018 годов сборки. Показатели надежности модели — ниже среднего. «Француз» отличается большими потерями моторного масла, а также частыми поломками системы выхлопа.

Nissan Juke

Засветился в чарте и Nissan Juke. В 2019 году экстравагантный паркетник, привлекающий покупателей в основном своими внешними данными, сменил первое поколение на второе. И покинул российскую продуктовую линейку. Но речь идет о первом «Джуке», а он на рынке автомобилей с пробегом представлен в ассортименте.