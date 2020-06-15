Самые ненадежные подержанные кроссоверы

Специалисты немецкого издания Auto Bild в сотрудничестве с инспекторами TÜV (Technischer Überwachungsverein) — организации по техническому надзору — назвали четверку моделей, зарекомендовавших себя, как не очень надежные авто.
Renault Duster
Лидером антирейтинга стал Dacia Duster, в нашей стране продаваемый под брендом Renault. На рынке новых «легковушек» у автомобиля несомненно заманчивый прайс. Но подержанный кроссовер вызывает немало нареканий. У б/у «Дастеров» не исключены проблемы с рулевым управлением и тормозной системой.
Отметим, что франко-румынский кроссовер в наших краях пользуется большой популярностью. Так, в мае новые Renault Duster разошлись тиражом в 1470 экземпляров, уступив по объемам продаж из всех машин SUV-сегмента только Hyundai Creta (3243 штуки) и LADA 4x4 (1664 единицы).
Peugeot 2008
В хит-парад попал Peugeot 2008. У нас на «вторичке» предложений предостаточно — авто 2014—2018 годов сборки. Показатели надежности модели — ниже среднего. «Француз» отличается большими потерями моторного масла, а также частыми поломками системы выхлопа.
Nissan Juke
Засветился в чарте и Nissan Juke. В 2019 году экстравагантный паркетник, привлекающий покупателей в основном своими внешними данными, сменил первое поколение на второе. И покинул российскую продуктовую линейку. Но речь идет о первом «Джуке», а он на рынке автомобилей с пробегом представлен в ассортименте.
Увы, но у «бэушного» Juke основной дефект — серьезный расход моторной смазки. Кроме того, через пять лет эксплуатации владельцы, скорее всего, столкнутся с неисправностями подвески. Но в японском кроссовере есть и надежные узлы: хорошо проявила себя тормозная система.
Ford EcoSport
И, наконец, четверку худших закрывает Ford EcoSport. В Германии автомобиль продается с 2014 года. В конце того же года стартовала сборка модели и для россиян на заводе марки в Набережных Челнах. Но в 2019-м Ford укатил с рынка новых «легковушек», так что сегодня в нашей стране только б/у «ЭкоСпорты» и встречаются.
Общее качество автомобиля специалисты назвали ниже среднего. Мотор EcoSport «ест» масло. Еще одно наиболее уязвимое место паркетника — оптика и органы регулировки внешнего света.