Автомобильные продажи в России в мае сократились в два раза, что дальше

В мае в руки покупателей ушло 63 033 новых легковых автомобилей и легких коммерческих машин. По сравнению с показателями прошлого года, продажи просели на 51,8%. Но стоит отметить, что рынков все-таки замедлил падение. Напомним, что в апреле была зафиксирована более внушительная, больше похожая на катастрофу, отрицательная динамика в 72,4%.

«В этом месяце мы вновь наблюдаем значительное снижение продаж новых автомобилей, так как автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца. — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. — Мы рассчитываем, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится».

Кроме того, г-н Штэрцель отметил, что меры господдержки помогут постепенно восстановить рынок во второй половине 2020 года. Но появляется вопрос, остающийся пока открытым: смогут ли объемы реализации дотянуться до результатов 2019 года и когда.

Бессменный лидер российских продаж — марка LADA — завершил май с 15 580-ю проданными авто, что на 46% меньше, нежели в 2019 году. Вторую строчку, как и прежде, занимает компания KIA, реализовавшая 8008 единиц (-59%). Первую тройку замыкает бренд Hyundai (6477 экземпляров, −57%), вернувшийся на свою обычную позицию. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, в апреле автостроитель скатился на седьмое место.

Четвертым и пятым пунктом следуют Renault (5640 автомобилей, −47%) и Toyota (4486 машин, −43%). Далее по порядку расположились: Volkswagen (3621 штука, −58%), Skoda (2893 авто, −59%), «Группа ГАЗ» (2719 единиц, −37%), Nissan (2214 «легковушки», −46%) и УАЗ (1359 машин, −45%).