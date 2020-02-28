УАЗ «Хантер» научился ездить без бензина

Все мы знаем, что равных в преодолении лютого и бескомпромиссного бездорожья УАЗу нет. Там, где он не проедет прямо — проедет боком! Главное, чтобы не сломался. Впрочем, чинить ульяновского «динозавра» тоже не составляет труда: кувалда и могучий русский язык в помощь.

Только представьте, что легендарный УАЗ «Хантер» отныне будет еще и электрическим. Правда, внедорожник-электрокар — дело отнюдь не рук мастеров Ульяновского завода, а отчаянных парней из MW Motors — небольшого, но известного чешского автостроителя.