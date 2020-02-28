УАЗ «Хантер» научился ездить без бензина

Все мы знаем, что равных в преодолении лютого и бескомпромиссного бездорожья УАЗу нет. Там, где он не проедет прямо — проедет боком! Главное, чтобы не сломался. Впрочем, чинить ульяновского «динозавра» тоже не составляет труда: кувалда и могучий русский язык в помощь.
Только представьте, что легендарный УАЗ «Хантер» отныне будет еще и электрическим. Правда, внедорожник-электрокар — дело отнюдь не рук мастеров Ульяновского завода, а отчаянных парней из MW Motors — небольшого, но известного чешского автостроителя.
Новинка получила название MWM Spartan. Внешне это все тот же Hunter, да и подключаемый полный привод с «понижайкой» — уазовская классика жанра. А вот под капотом — свежачок: мотор, который сейчас проходит финальные испытания, обещает быть электрическим и мощным.
Блок батарей емкостью от 56 до 90 кВт/ч призван обеспечить «бездорожнику» достойную динамику и солидный запас хода. Правда, иных технических подробностей пока, увы, не сообщается.
К гадалке не ходи — новинка окажется одной из самых дешевых в сегменте SUV EV на планете.