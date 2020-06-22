Автомобили Hyundai продолжают дорожать в России

Как и в предыдущий раз, подорожали автомобили Hyundai, собранные в 2020 году, прошлогодние «легковушки» сохранили прежние цены. Неизменным остался прайс на «горячий» хетчбэк i30 N: на нашем рынке представлена только прошлогодняя «пятидверка».

Бюджетный седан Hyundai Solaris как в дореформенной версии, так и обновленный стал дороже на 5000 рублей. Кроссовер Creta во всех комплектациях прибавил в цене 8000, Tucson — 10 000 рублей, а «четырехдверки» Elantra и Sonata, а также Santa Fe — по 15 000 «целковых». Стоит отметить, что в первых числах месяца все эти модели подорожали на аналогичные суммы.

Между тем в Россию засобирался Hyundai Creta нового поколения. Правда, придется запастись терпением: новинка ожидается только в середине 2021 года. Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, модель для нашего брата будет отличаться от той новой «Креты», что уже вовсю покупают в ряде стран. Особенности авто в российском варианте пока держатся в секрете.