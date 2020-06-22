Смогут ли владельцы затопленных московским ливнем машин взыскать компенсацию с коммунальщиков

фото МК
Давненько в Москве не было такого, чтобы из-за очередного дождя затопило не только улицы, но даже подземные переходы. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как теперь быть владельцам оказавшихся под водой авто.

Ливень, прошедший в Москве 20-го июня 2020 года запомнится, наверно, сотням автовладельцев столицы хотя бы потому, что именно в тот день их машины оказались под слоем воды, пролившейся с неба.

Для дальнейшей судьбы авто подобное «утопление» не сулит ничего хорошего. Отсыревшая электрика и электроника будет отныне постоянно «глючить».

Двигатель придется перебрать, чтобы избавиться от проникшей во все закоулки влаги. Внутренние полости кузова машины также оказались заполнены «аш-два-о» и теперь там наверняка и навсегда поселится коррозия.

Про пропитанные насквозь водой кресла-диваны и обивку салона можно и не упоминать — вонять сыростью они теперь будут долго, если не вечно.

В общем, машина-утопленник превращается в «пылесос» денег владельца и потенциальный скоропостижный «автотруп».

Сразу скажем, что по ОСАГО восстановить машину после потопа не удастся. По полису каско, даже если он имеется, — тоже, если он не подразумевает страховки от стихийных бедствий.

Но не все так плохо, поскольку утопление произошло не где-то на речке по собственной дурости владельца, а в городе, где имеется целая организация, отвечающая за безопасное для жителей удаление ливневых вод с улиц города.

Называется она ГУП «Мосводосток». В ее ведении находится система ливневой канализации города, которая не справилась со своей задачей.

фото facebook

И раз есть конкретный виновник «утопления» машины, нужно требовать возмещения ущерба с него. Для этого придется поступить следующим образом.

Прежде всего, вызваем участкового полицейского, который оформит протокол о происшествии и выдаст его копию владельцу. Обязательно проследите за тем, чтобы в документе были указаны видимые и возможные внутренние повреждения машины. Далее следует запастись справкой из Гидрометцентра о том, что такого-то числа в Москве действительно был ливень.

Параллельно автовладельцу придется организовать (за свой счет) техническую экспертизу повреждений машины вследствии затопления и калькуляцию затрат на их устранение. На нее обязательно пригласите официального представителя ГУП «Мосводосток» — уведомив эту контору заранее заказным письмом о месте и времени мероприятия. Если приглашение проигнорируют — не беда.

С результатами экспертизы и прочими бумагами на руках изготавливаем досудебную претензию в адрес «Мосводостока». В ней требуем возместить подсчитанный экспертом материальный ущерб и все затраты на проведение экспертизы.

В случае отказа подаем судебный иск к повелителям канализации с теми же требованиями, плюс — оплата судебных издержек, включая гонорар за услуги адвоката. Если все сделать четко по закону, в подобных случаях суды чаще всего становятся на сторону пострадавшего гражданина.

суд, ремонт
22 июня 2020
1049