Смогут ли владельцы затопленных московским ливнем машин взыскать компенсацию с коммунальщиков

Ливень, прошедший в Москве 20-го июня 2020 года запомнится, наверно, сотням автовладельцев столицы хотя бы потому, что именно в тот день их машины оказались под слоем воды, пролившейся с неба.

Для дальнейшей судьбы авто подобное «утопление» не сулит ничего хорошего. Отсыревшая электрика и электроника будет отныне постоянно «глючить».

Двигатель придется перебрать, чтобы избавиться от проникшей во все закоулки влаги. Внутренние полости кузова машины также оказались заполнены «аш-два-о» и теперь там наверняка и навсегда поселится коррозия.

Про пропитанные насквозь водой кресла-диваны и обивку салона можно и не упоминать — вонять сыростью они теперь будут долго, если не вечно.

В общем, машина-утопленник превращается в «пылесос» денег владельца и потенциальный скоропостижный «автотруп».

Сразу скажем, что по ОСАГО восстановить машину после потопа не удастся. По полису каско, даже если он имеется, — тоже, если он не подразумевает страховки от стихийных бедствий.

Но не все так плохо, поскольку утопление произошло не где-то на речке по собственной дурости владельца, а в городе, где имеется целая организация, отвечающая за безопасное для жителей удаление ливневых вод с улиц города.

Называется она ГУП «Мосводосток». В ее ведении находится система ливневой канализации города, которая не справилась со своей задачей.