Смогут ли владельцы затопленных московским ливнем машин взыскать компенсацию с коммунальщиков

Ливень, прошедший в Москве 20-го июня 2020 года запомнится, наверно, сотням автовладельцев столицы хотя бы потому, что именно в тот день их машины оказались под слоем воды, пролившейся с неба.
Для дальнейшей судьбы авто подобное «утопление» не сулит ничего хорошего. Отсыревшая электрика и электроника будет отныне постоянно «глючить».
Двигатель придется перебрать, чтобы избавиться от проникшей во все закоулки влаги. Внутренние полости кузова машины также оказались заполнены «аш-два-о» и теперь там наверняка и навсегда поселится коррозия.
Про пропитанные насквозь водой кресла-диваны и обивку салона можно и не упоминать — вонять сыростью они теперь будут долго, если не вечно.
В общем, машина-утопленник превращается в «пылесос» денег владельца и потенциальный скоропостижный «автотруп».
Сразу скажем, что по ОСАГО восстановить машину после потопа не удастся. По полису каско, даже если он имеется, — тоже, если он не подразумевает страховки от стихийных бедствий.
Но не все так плохо, поскольку утопление произошло не где-то на речке по собственной дурости владельца, а в городе, где имеется целая организация, отвечающая за безопасное для жителей удаление ливневых вод с улиц города.
Называется она ГУП «Мосводосток». В ее ведении находится система ливневой канализации города, которая не справилась со своей задачей.
И раз есть конкретный виновник «утопления» машины, нужно требовать возмещения ущерба с него. Для этого придется поступить следующим образом.
Прежде всего, вызваем участкового полицейского, который оформит протокол о происшествии и выдаст его копию владельцу. Обязательно проследите за тем, чтобы в документе были указаны видимые и возможные внутренние повреждения машины. Далее следует запастись справкой из Гидрометцентра о том, что такого-то числа в Москве действительно был ливень.
Параллельно автовладельцу придется организовать (за свой счет) техническую экспертизу повреждений машины вследствии затопления и калькуляцию затрат на их устранение. На нее обязательно пригласите официального представителя ГУП «Мосводосток» — уведомив эту контору заранее заказным письмом о месте и времени мероприятия. Если приглашение проигнорируют — не беда.
С результатами экспертизы и прочими бумагами на руках изготавливаем досудебную претензию в адрес «Мосводостока». В ней требуем возместить подсчитанный экспертом материальный ущерб и все затраты на проведение экспертизы.
В случае отказа подаем судебный иск к повелителям канализации с теми же требованиями, плюс — оплата судебных издержек, включая гонорар за услуги адвоката. Если все сделать четко по закону, в подобных случаях суды чаще всего становятся на сторону пострадавшего гражданина.