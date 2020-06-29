Infiniti и другие премиальные марки, чьи дилеры признаны лучшими в России

Опрос провели специалисты «Автостата», опросив более 3000 человек — владельцев автомобилей наиболее популярных в России автостроителей. Причем авто были куплены новыми в период с 2014 по 2019 года.

Оценку проводили по десяти критериям, куда вошли приветливость, вежливость и компетентность дилерского персонала, время ожидания приемки авто и сроки выполнения работ, а также качество и стоимость.

Бренд из Иокогамы набрал 80,6 баллов. Вторую строчку занял Volvo с результатом в 81,1 балла. А первое место получил Lexus, получивший 84,7 балла.

Между тем аналитики провели еще одно интересное исследование, выяснив, как поменялись вкусы российских автомобилистов за десять лет. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», в 2010 году наши соотечественники предпочитали седаны (40% продаж), несколько меньше интересуясь универсалами (32%) и хетчбэками (25%). Сегодня «четырехдверки» ушли на второй план (28%), передав пальму первенства «сараям» (54%).