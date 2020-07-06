Любовь идет по проводам: длительный тест-драйв кроссовера Infiniti QX50

Более того: сам того не желая, решил было пойти по уже проторенной дорожке и безо всякой на то причины выявить пару первых попавшихся на глаза недочетов и записать «японца» в графу «незачет» по собственной «шкале ценностей». Забегая вперед нужно отметить, что та самая парочка «интересностей» нашлась, но вот во всем остальном японцы меня сильно удивили.

Начнем с того, что в потоке автомобиль выглядит не сказать, что пришельцем из будущего (тут азиатам, скажем честно, еще далеко до безбашенных и порой эклектичных французов), но точно не как среднесортные «обмылки». И вроде бы все дизайнерские решения уже хорошо известны и точно где-то использовались, но вот соединить их в один визуальный образ у самураев получилось на все сто процентов.

Я даже думаю, что изогнутые в форме полумесяца задние стойки войдут в автомобильную историю дизайна так же, как изгиб Хоффмайстера одного известного немецкого бренда. Вообще же экстерьер Infiniti QX50 получился «унисексовым», так что подойдет и маскулинным личностям, и представительницам прекрасного пола.