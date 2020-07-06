Любовь идет по проводам: длительный тест-драйв кроссовера Infiniti QX50

Более того: сам того не желая, решил было пойти по уже проторенной дорожке и безо всякой на то причины выявить пару первых попавшихся на глаза недочетов и записать «японца» в графу «незачет» по собственной «шкале ценностей». Забегая вперед нужно отметить, что та самая парочка «интересностей» нашлась, но вот во всем остальном японцы меня сильно удивили.
Начнем с того, что в потоке автомобиль выглядит не сказать, что пришельцем из будущего (тут азиатам, скажем честно, еще далеко до безбашенных и порой эклектичных французов), но точно не как среднесортные «обмылки». И вроде бы все дизайнерские решения уже хорошо известны и точно где-то использовались, но вот соединить их в один визуальный образ у самураев получилось на все сто процентов.
Я даже думаю, что изогнутые в форме полумесяца задние стойки войдут в автомобильную историю дизайна так же, как изгиб Хоффмайстера одного известного немецкого бренда. Вообще же экстерьер Infiniti QX50 получился «унисексовым», так что подойдет и маскулинным личностям, и представительницам прекрасного пола.
Особо удачными элементами, на мой взгляд, получились выштамповки на крышке капота, придающие автомобилю достаточно агрессии, и четкая граненая линия (по словам инженеров, немало пота они пролили, чтобы достичь такой остроты при проектировании кузовных штампов для конвейера), проходящая на уровне дверных ручек.
Что же касается интерьера, то проектировщики воодушевлялись японскими философиями «митатэ» и «шитатэ» — про них можно написать пару докторских диссертаций, но если вкратце, получилось очень интересно. Казалось бы, что использование множества разных фактур и материалов, совершенно несовместимых друг с другом, приведет к общей дисгармонии салона.
Но по итогу дизайнеры столь искусно все это соединили вместе, что салон получился просто отпад — вы только посмотрите на многоэтажную архитектуру передней панели с интересными изгибами! Единственный минус во всем этом благолепии, что я и записал как один из «недочетов», так это жесткий пластик в районе джойстика переключения передач. Черт побери, этот нюанс чуть было не убил все положительные эмоции! Я вас умоляю, преклоняю колено и нижайше прошу, господа дизайнеры, избавьтесь от этого рудимента в следующем обновлении, которое, по слухам, случится в конце этого года.
По поводу эргономики можно сказать только одно — она на высоком уровне. Особенно радует, что несмотря на наличие фирменной концепции с двумя мониторами, часто используемые функции (например, подогрев или вентиляция сидений, управление «климатом» и громкостью системы Bose с 15 динамиками «по кругу») оставлены на уровне «физических» кнопок. Кто бы что ни говорил, но именно это решение наиболее удобно.
И именно из-за продуманной архитектуры салона устроиться за рулем не составляет никакого труда. Регулируемая рулевая колонка (естественно, с электроприводом), жутко удобные сиденья с памятью на две позиции позволяют с комфортом расположиться водителю любой «комплектации». Более того, проведя за рулем 13 часов на 1000-километром перегоне, я ни разу не почувствовал каких-либо неприятных позывов со стороны спины.
Для задних же пассажиров места, как говорится, достаточно — при росте 185 см я, говоря журналистским штампом, устроился «сам за собой» с большим комфортом. Также в распоряжении седоков на галерке порт USB, прикуриватель и свой блок управления климатом. Багажник же объемом 565 литров позволяет без особых проблем перевезти необходимый скарб.
…И вот теперь перейдем к самому интересному. Infiniti QX50 — первый в мире кроссовер с мотором VC-Turbo — двигателем с переменным коэффициентом сжатия, способным «трансформироваться» в зависимости от ситуации для оптимизации мощности и эффективности. Как говорят сами японцы, они более 20 лет разрабатывали, тестировали и внедряли в серийное производство данный агрегат.
Благодаря многорычажной системе, способной адаптировать высоту хода поршней, новый двигатель плавно переключается между коэффициентами сжатия 8:1 и 14:1. Более низкие значения обеспечивают высокую мощность и крутящий момент, а высокий коэффициент сжатия снижает расход топлива. В результате движок демонстрирует выходную мощность 4-цилиндрового турбодвигателя и расход топлива, характерный для дизельных моторов, и открывает новый этап в сегменте ДВС.
Честно сказать, я никогда не обращаю внимания на подобные маркетинговые заявления, полагаясь лишь на уведомления от банка после посещения заправки. Так вот, по трассе средний расход 95-го бензина составил 7,5–8 литров на сотню, в городе — около 12 литров, что для 249-сильной «четверки» вполне себе пристойный показатель. Второй момент, который стоит отдельного упоминания — система DAS (Direct Adaptive Steering). Если вкратце, то на этом кроссовере нет прямой классической связки между рулем и передними колесами — вся информация передается по проводам на моторы, установленные около каждого колеса.
Но если бы я не знал этого факта, то догадаться об этом практически невозможно. Ну, если только, прохватывая по неровной грунтовке, обратить внимание на полное отсутствие «мандража» на руле от мелких выбоин. Скажу честно — ощущения необычные.
Да, «прислушиваясь» к мелким нюансам, кто-то скажет, что данный способ управления далек от идеала, не дает обратной связи. Так вот — все эти заявления может сделать только «упоротый» гонщик. В повседневной же жизни и эксплуатации прочувствовать эти моменты ой, как непросто! А для компании Infiniti, на мой взгляд, система DAS— еще один шаг к будущим автономным «беспилотникам». А как едет эта инновационная связка мотора, вариатора и DAS — просто песня!
Ребята, могу смело заявить, что Infiniti QX50 уже ничем не уступает признанным эталонам от немецких автопроизводителей. Сбитая энергоемкая подвеска, никаких кренов в виражах, стабильное поведение машины во всем спектре скоростей. И, кстати сказать, включение режима Sport однозначно меняет поведение машины — отклик на газ становится прямо-таки моментальным, двигатель поддерживает более высокие обороты, так что любители светофорных гонок могут занимать первые места. Думаю, до знакомства с этим кроссовером подобное заявление я мог сделать только под угрозой пыток со стороны якудзы!
И напоследок коснемся финансового вопроса — стоимость Infiniti QX50 начинается от 2 995 000 рублей в начальной комплектации и заканчивается 3 840 000 ₽ в комплектации Sensory. Дорого, спросите вы? Дорого, отвечу я. Но давайте посмотрим в сторону, например, BMW X3, стоимость которой только начинается с отметки в 3 610 000 «деревянных». Еще есть вопросы?