Что является ключевым моментом в чистке автокондиционера

Чем жарче лето, тем больше спрос на услуги мастерских, обслуживающих и ремонтирующих климатические системы автомобилей. Одной из самых востребованных услуг от специализированных СТО является очистка системы кондиционирования (испарителя и воздуховодов) пенным составом с заменой салонного фильтра. Игнорировать данную сервисную процедуру нельзя, особенно если в машине перевозятся престарелые люди, маленькие дети или кто-либо из пассажиров страдает аллергией. Да и здоровому человеку дышать гнилостным запахом, который источают плодящиеся на испарителе микроорганизмы неприятно, да и небезопасно для здоровья. Бактерии могут вызвать тяжелые легочные заболевания.
Как показывает сервисная практика, даже при использовании качественного пылевого фильтра и его регулярной замене на сотах радиатора испарителя со временем скапливается грязь, пыльца растений и т. д. Эта плодородная почва во влажном состоянии является отличной питательной средой для вредоносных бактерий и плесени. Поскольку исключить образование конденсата на испарителе невозможно (таков процесс работы кондиционера) необходимо производить качественную очистку и дезинфекцию, собственно, радиатора испарителя и воздуховодов, по которым спасительная прохлада подается в салон автомобиля. Очистку выполняют заполнением системы воздушных каналов специальными пенными составами, которые обволакивают каждую микронеровность поверхности, проникают во все закутки, проходят сквозь соты радиатора и, превращаясь в жидкость, выходят через дренаж, вынося на себе загрязнения.
По расходным материалам затраты на очистку системы кондиционирования исчисляются сотнями, а комплекс с работой, даже на бюджетные машины, измеряется уже тысячами рублей! При этом все можно сделать и своими силами, сэкономив приличную сумму. Главное выбрать тот состав, который точно смоет грязь с поверхности и обеспечит антибактериальную защиту, желательно длительного действия.
С учетом того, что обработка системы производится перед летним сезоном (весной) и, повторная по его окончании (осенью), средство должно препятствовать размножению вредной микрофлоры хотя бы в течение шести месяцев. Таким свойством обладает, например, очиститель кондиционера от ASTROhim. Он содержит в составе антибактериальные добавки, придающие ему бактерицидные свойства. Препарат образует на обрабатываемой поверхности защитную антибактериальную пленку, которая предотвращает размножение микроорганизмов и действует как раз до полугода.
Что касается моющих свойств, то оценить их можно косвенно — по цвету жидкости, которая вытекает из дренажной трубки под автомобилем. Наличие в ней взвеси грязи, зеленый и иные оттенки, говорят о том, что состав справился со своей задачей.
Выбирая пенный препарат, отдавайте предпочтение баллонам большого объема. Баллона 650 мл вполне достаточно для однократной обработки всей системы кондиционирования. Хороший состав, как правило, обладает обильным пенообразованием. Не смотря на это, важно использовать средство полностью, а не делить его на два раза, как поступают экономные автолюбители. Очистка достигается заполнением пеной всего объема системы! А поможет в этом длинная трубка, которая, как правило, прилагается в комплекте. Обычно трубка имеет достаточную длину для того, чтобы доставить средство и к радиатору испарителя, и провести обработку воздуховодов большой длины.
И, наконец, последнее, — обслуживая систему кондиционирования, обязательно заменяйте пылевой фильтр, даже если его сроки (по регламенту) еще не вышли. Только регулярная замена фильтра и обработка системы высокоэффективным составом дадут наилучший, стойкий(!) результат и сохранят ваше здоровье.