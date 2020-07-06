Что является ключевым моментом в чистке автокондиционера

Чем жарче лето, тем больше спрос на услуги мастерских, обслуживающих и ремонтирующих климатические системы автомобилей. Одной из самых востребованных услуг от специализированных СТО является очистка системы кондиционирования (испарителя и воздуховодов) пенным составом с заменой салонного фильтра. Игнорировать данную сервисную процедуру нельзя, особенно если в машине перевозятся престарелые люди, маленькие дети или кто-либо из пассажиров страдает аллергией. Да и здоровому человеку дышать гнилостным запахом, который источают плодящиеся на испарителе микроорганизмы неприятно, да и небезопасно для здоровья. Бактерии могут вызвать тяжелые легочные заболевания.

Как показывает сервисная практика, даже при использовании качественного пылевого фильтра и его регулярной замене на сотах радиатора испарителя со временем скапливается грязь, пыльца растений и т. д. Эта плодородная почва во влажном состоянии является отличной питательной средой для вредоносных бактерий и плесени. Поскольку исключить образование конденсата на испарителе невозможно (таков процесс работы кондиционера) необходимо производить качественную очистку и дезинфекцию, собственно, радиатора испарителя и воздуховодов, по которым спасительная прохлада подается в салон автомобиля. Очистку выполняют заполнением системы воздушных каналов специальными пенными составами, которые обволакивают каждую микронеровность поверхности, проникают во все закутки, проходят сквозь соты радиатора и, превращаясь в жидкость, выходят через дренаж, вынося на себе загрязнения.