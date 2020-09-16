Первый видеообзор новой Skoda Octavia: чем обескуражил чешский лифтбэк?

Чехи называют «Октавию» «сердцем бренда», и это действительно так. Octavia — самый продаваемый автомобиль в линейке марки. Правда, в последние годы ее стал теснить Rapid и кроссовер Kodiaq, но машина до сих пор очень популярна. И вот, наконец, появилась новая генерация.

Для России четвертое поколение «Октавии» предложили с тремя моторами. Базовым стал «атмосферник» 1,6 литра в 110 сил. Далее идет наддувный агрегат 1,4 л в 150 сил. Ну а топовый двигатель объемом 2 литра развивает 190 лошадей.