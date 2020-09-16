Первый видеообзор новой Skoda Octavia: чем обескуражил чешский лифтбэк?

Чехи называют «Октавию» «сердцем бренда», и это действительно так. Octavia — самый продаваемый автомобиль в линейке марки. Правда, в последние годы ее стал теснить Rapid и кроссовер Kodiaq, но машина до сих пор очень популярна. И вот, наконец, появилась новая генерация.
Для России четвертое поколение «Октавии» предложили с тремя моторами. Базовым стал «атмосферник» 1,6 литра в 110 сил. Далее идет наддувный агрегат 1,4 л в 150 сил. Ну а топовый двигатель объемом 2 литра развивает 190 лошадей.
Вариантов трансмиссий — масса. Есть «механика», мотору 1,4 л добавили 8-ступенчатый «автомат», а самый мощный двигатель спарен с 7-ступенчатым «роботом» DSG.
Базовая цена для версии Active Plus с мотором 1.6 литра и механической 5-ступенчатой коробкой передач составит 1 338 000 рублей. Но сначала в России появится более мощный вариант с наддувным 150-сильным мотором. За него попросят минимум 1 398 000 рублей.
За сим, пожалуй, хватит слов. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать — все подробности о новинке смотрите в нашем видеообзоре.