5 неубиваемых подержанных иномарок по цене новой LADA Granta

Фото из открытых источников
За новую LADA Granta просят минимум 483 900 рублей. «Прайс» — более, чем привлекательный. Но за эти деньги на вторичном рынке можно найти машины с богатым оснащением и в приличном состоянии. Портал «АвтоВзгляд» подобрал несколько достойных внимания моделей.

Судя по списку оснащения, у самой доступной LADA Granta нет кондиционера и обогрева кресел. А нам бы очень хотелось, чтобы они были. Поэтому посмотрим, что за цену «нашемарки» есть на вторичном рынке. Ведь там выбор всегда богаче.

Hyundai Solaris и KIA Rio

В 484 000 рублей укладываются популярные у нас корейские седаны. У них есть и обогрев сидений, и кондиционер. Да и в целом, оба «корейца» больше и престижнее «Гранты». Но нужно быть внимательным при осмотре, ведь много «Солярисов» и «Рио» работают в такси. Такие экземпляры зачастую попросту убитые. Так что не попадитесь на машину со скрученным пробегом.

Про то, какой же «кореец» лучше — Solaris или Rio, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — не будем повторяться. Отметим лишь, что покупая «бэушный» автомобиль, нужно обращать внимание на двигатель (про его слабые места тоже была большая статья). Ведь из-за особенностей конструкции кат-коллектора, были случаи, когда частички керамической пыли из каталитического нейтрализатора засасывало в поршневую группу мотора, что приводило к образованию задиров в цилиндрах. Это постепенно доводило двигатель до капремонта.

В этом, скорее всего, виноваты сами владельцы, заливавшие присадки к топливу и заезжавшие в лужи ходом. Однако если прошлый хозяин был аккуратен, скорее всего, проблем с подержанными седанами не будет.

Hyu8ndai Solaris
Фото из открытых источников

Skoda Rapid и Volkswagen Polo

«Чех» и «немец» — чуть дороже, нежели пара «корейцев». Либо их продают за те же деньги, но с большим пробегом. Преимущество европейцев перед корейскими седанами в лучшей эргономике. Да и магия брендов действует безотказно. Лифтбэк «Шкода Рапид» порадует огромным багажником, а седан «Фольксваген Поло» — неплохо настроенной подвеской. Да и сами машины оказались крепким, если не принимать в расчет ранние версии «робота» DSG.

Кстати, про лучший выбор между «Поло» и «Рапидом», портал «АвтоВзгляд» уже писал. В материале мы рассказали про все основные «болячки» и скрытые дефекты моделей.

Если говорить о ценах, то в 484 000 рублей укладываются машины 2014—2015 годов выпуска с пробегом 80 000 — 100 000 км.

Renault Logan
Фото из открытых источников

Renault Logan

За цену базовой «Гранты» можно купить ее прямого конкурента — «Рено Логан», но в наиболее богатом оснащении. Это будет «трехлетка» в приличном состоянии. И пусть до «корейцев» и «немцев» по части оснащения и комфорта этот «француз» не дотягивает, зато у него лучшая подвеска в классе. Да, слава надежного автомобиля — точно про Logan, который всеяден к российским направлениям, и «убить» его крайне трудно.

Впрочем, как и у любой машины, у «Логана» тоже есть свои слабые места, о которых можно узнать из большого материала портала «АвтоВзгляд».

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12 октября 2020
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