5 неубиваемых подержанных иномарок по цене новой LADA Granta

Судя по списку оснащения, у самой доступной LADA Granta нет кондиционера и обогрева кресел. А нам бы очень хотелось, чтобы они были. Поэтому посмотрим, что за цену «нашемарки» есть на вторичном рынке. Ведь там выбор всегда богаче.

Hyundai Solaris и KIA Rio

В 484 000 рублей укладываются популярные у нас корейские седаны. У них есть и обогрев сидений, и кондиционер. Да и в целом, оба «корейца» больше и престижнее «Гранты». Но нужно быть внимательным при осмотре, ведь много «Солярисов» и «Рио» работают в такси. Такие экземпляры зачастую попросту убитые. Так что не попадитесь на машину со скрученным пробегом.

Про то, какой же «кореец» лучше — Solaris или Rio, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — не будем повторяться. Отметим лишь, что покупая «бэушный» автомобиль, нужно обращать внимание на двигатель (про его слабые места тоже была большая статья). Ведь из-за особенностей конструкции кат-коллектора, были случаи, когда частички керамической пыли из каталитического нейтрализатора засасывало в поршневую группу мотора, что приводило к образованию задиров в цилиндрах. Это постепенно доводило двигатель до капремонта.

В этом, скорее всего, виноваты сами владельцы, заливавшие присадки к топливу и заезжавшие в лужи ходом. Однако если прошлый хозяин был аккуратен, скорее всего, проблем с подержанными седанами не будет.