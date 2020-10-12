Bugatti отказалась от выпуска новейшей модели из-за коронавируса

О том, что компания прекратила все работы над своей новинкой, агентству Bloomberg рассказал глава марки Стефан Винкельман. Причины банальны — коронавирус, который вызвал экономический спад во многих странах мира. Да и рухнувшие цены на нефть заставили шейхов из нефтеносных регионов отложить покупки дорогих машин.

Кстати, под вопросом и судьба самого бренда Bugatti, который принадлежит концерну Volkswagen. Ходят слухи, что немцы хотят продать его хорватскому производителю электрических спорткаров Rimac.

При этом, как заявил Винкельман, 2020 год стал лучшим в истории бренда. Неплохо выглядят и перспективы. Почти 80% гиперкаров Bugatti Chiron, которые намерены выпустить в 2021 году, уже нашли своих хозяев.