Камеры научились штрафовать пешеходов и велосипедистов за нарушения ПДД

Мы уже писали, что начальник ГИБДД генерал Черников запретил «разводить» водителей за непропуск пешеходов. Видимо жалобы наконец-то были услышаны.

Автолюбителям приходится строго выполнять Правила, поскольку они управляют машинами — средствами повышенной опасности. А вот пешеходы ПДД, зачастую, вообще не знают или намеренно не соблюдают. Про поколение Y на самокатах и велосипедах в этом смысле вообще говорить не приходится. «Двухколесные» проезжают «зебры» на полном ходу, пересекают многополосную дорогу там, где не положено и остаются безнаказанными. Хотя управляют порой по-настоящему быстрыми устройствами. Многие электросамокаты, например, способны разгоняться до 80 км/ч. При этом «права» для управления такой «электричкой» не нужны, а ездить она может где угодно.

Но скоро таких беспечных ездоков научат вести себя правильно — с помощью штрафов с камер автоматической фиксации. Чтобы узнать, как будет организован контроль, портал «АвтоВзгляд» обратился в ассоциацию «ОКО», которая объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации.