Камеры научились штрафовать пешеходов и велосипедистов за нарушения ПДД

Мы уже писали, что начальник ГИБДД генерал Черников запретил «разводить» водителей за непропуск пешеходов. Видимо жалобы наконец-то были услышаны.
Автолюбителям приходится строго выполнять Правила, поскольку они управляют машинами — средствами повышенной опасности. А вот пешеходы ПДД, зачастую, вообще не знают или намеренно не соблюдают. Про поколение Y на самокатах и велосипедах в этом смысле вообще говорить не приходится. «Двухколесные» проезжают «зебры» на полном ходу, пересекают многополосную дорогу там, где не положено и остаются безнаказанными. Хотя управляют порой по-настоящему быстрыми устройствами. Многие электросамокаты, например, способны разгоняться до 80 км/ч. При этом «права» для управления такой «электричкой» не нужны, а ездить она может где угодно.
Но скоро таких беспечных ездоков научат вести себя правильно — с помощью штрафов с камер автоматической фиксации. Чтобы узнать, как будет организован контроль, портал «АвтоВзгляд» обратился в ассоциацию «ОКО», которая объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации.
Там сообщили, что техническая возможность зафиксировать нарушение ПДД пешеходом или велосипедистом есть уже сейчас. При этом процесс делится на две части: распознавание самого противоправного действия и распознавание личности человека, который его совершает.
— Решения, использующие технологию распознавания инцидентов и внештатных ситуаций, сегодня начинают внедряться в России. Например, система «инцидент-менеджмент» отечественной разработки позволяет детектировать более 35 типов нештатных ситуаций с точностью 95%. Нейросеть, путем анализа видеопотока с камер, с высокой точностью определяет практически любые действия: от драки до брошенного на дорогу мусора, — сообщили в ассоциации корреспонденту портала «АвтоВзгляд».
Вторая часть — идентификация личности. Вот тут пока существует ряд проблем. Прежде всего, юридическая, касающаяся, неприкосновенности персональных данных граждан. Если с распознаванием автомобилей вопросов не возникает — у них есть регистрационные номера, то идентифицировать человека без обращеня к базе персональных данных всех граждан, невозможно. Поскольку механизмы охраны неприкосновенности частной жизни, на данный момент, в отечественном законодательстве должным образом не проработаны.
Во-вторых, технология распознавания лиц в реальном времени пока не очень хорошо работает. Количество ошибок при идентификации человека колеблется в районе 15%. Такая точность недостаточна для адекватной работы системы.
Со временем, когда компьютерные гении доведут алгоритмы нейросетей до ума, камеры вполне могут начать фиксацию нарушения правил ПДД пешеходами и байкерами. Может тогда, наконец-то, пешеход, которого оштрафуют на круглую сумму, вспомнит, что перед «зеброй» надо останавливаться и смотреть по сторонам. А пилот электросамоката не полезет в левый ряд автодороги, освежив в памяти то, чему его учили в младших классах школы.