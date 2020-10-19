5 самых живучих кроссоверов дешевле 300 000 рублей

Фото из открытых источников
Кроссоверы, кажется, навсегда завладели умами наших покупателей. Ими хотят обладать, даже если денег совсем немного. Поэтому портал «АвтоВзгляд» составил список самых надежных подержанных SUV, за которые просят небольшие деньги.

Начнем с ярких представителей российского автопрома. Легендарную «Ниву» (LADA 4x4) и Chevrolet Niva принято называть внедорожниками. Но так как у машин несущий кузов, они попадают в разряд полноприводных кроссоверов с отменными «вездеходными» возможностями.

За 300 000 рублей сейчас можно купить пятидверную LADA 4x4 2012—2015 годов выпуска. Пробеги скромные — от 40 000 до 70 000 км. «Пятидверку» мы рекомендуем неслучайно. Она просторнее, нежели трехдверный вариант. Ну а то, что из-за длинной базы проходимость стала чуть хуже — не беда. Если не рассматривать автомобиль как замену трактору, «оффроудных» возможностей «Ладе» вполне хватает.

Что касается слабых мест обычной «Нивы», то их великое множество. Автомобиль похож на конструктор, но в умелых руках он преображается. К основным недостаткам отнесем коррозию кузова, гудящую «раздатку», течи антифриза и проблемы с пуском мотора зимой.

Chevrolet Niva предлагает куда больше комфорта. За имеющиеся у нас деньги можно купить рестайлинговую машину 2010—2012 годов выпуска с пробегом от 90 000 км. Качество сборки этого автомобиля куда лучше, но кузов также подвержен коррозии. Нередки отказы генератора и модуля зажигания.

Фото из открытых источников

Если хочется что-то престижнее и не пугает большой пробег, советуем обратить внимание на Hyundai Santa Fe. Этот кроссовер всегда ценили за просторный салон, простоту конструкции и надежность.

Сейчас на вторичном рынке продают «Санты» 2000—2004 годов выпуска (пробеги от 140 000 км), как с передним, так и с полным приводом. Под капотом этих машин работает бензиновый двигатель 2,7 л (173 л. с.). Что касается 2-литрового дизельного мотора, то портал «АвтоВзгляд» рекомендует обходить его стороной, потому как качество нашей «солярки» доверия не вызывает, а значит от проблем не уйти.

2,7-литровый мотор очень надежен, и без проблем способен пройти до 300 000 км. Механическая и автоматическая трансмиссии тоже особых нареканий не вызывают, но тут есть нюанс. Если «Санту» привезли из США, то у такого кроссовера может быть скручен пробег. Это значит, что «механика» потребует замены сцепления, а «автомату» нужна тщательная диагностика перед покупкой. Иначе новый владелец не отделается простой заменой масла в «коробке».

Можно обратить внимание и на представителя китайского автопрома — Chery Tiggo T11, прообразом которой стала Toyota RAV4 второго поколения. В 300 000 рублей укладывается «китаец» 2009—2014 годов выпуска. Что касается пробегов, то они сильно разняться. Есть экземпляры, на одометрах которых скромные 50 000 км, а есть и солидные 200 000 км.

Фото из открытых источников

В целом, «Чери Тигго» — автомобиль простой в техническом плане. Но у него есть немало нюансов, поэтому перед покупкой стоит сделать тщательную диагностику. Если говорить про недостатки, то портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о них достаточно подробно.

В три сотни тысяч укладывается и чистокровный «японец» — Honda CR-V. Сейчас на «вторичке» есть автомобили 1998—2001 годов выпуска с пробегами от 170 000 до 300 000 км. Кроссовер первого поколения считается достаточно надежным, потому как в его конструкции использовано много компонентов от популярных и неплохо зарекомендовавших себя Honda Civic и Accord. А если владелец еще и не гонял его по бездорожью, то автомобиль, пусть даже с большим пробегом, окажется живым.

ТО, двигатель, производители, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, вторичный рынок, подержанные авто, бездорожье, кроссоверы, продать машину, купить машину
19 октября 2020
2220