5 самых живучих кроссоверов дешевле 300 000 рублей

Начнем с ярких представителей российского автопрома. Легендарную «Ниву» (LADA 4x4) и Chevrolet Niva принято называть внедорожниками. Но так как у машин несущий кузов, они попадают в разряд полноприводных кроссоверов с отменными «вездеходными» возможностями.

За 300 000 рублей сейчас можно купить пятидверную LADA 4x4 2012—2015 годов выпуска. Пробеги скромные — от 40 000 до 70 000 км. «Пятидверку» мы рекомендуем неслучайно. Она просторнее, нежели трехдверный вариант. Ну а то, что из-за длинной базы проходимость стала чуть хуже — не беда. Если не рассматривать автомобиль как замену трактору, «оффроудных» возможностей «Ладе» вполне хватает.

Что касается слабых мест обычной «Нивы», то их великое множество. Автомобиль похож на конструктор, но в умелых руках он преображается. К основным недостаткам отнесем коррозию кузова, гудящую «раздатку», течи антифриза и проблемы с пуском мотора зимой.

Chevrolet Niva предлагает куда больше комфорта. За имеющиеся у нас деньги можно купить рестайлинговую машину 2010—2012 годов выпуска с пробегом от 90 000 км. Качество сборки этого автомобиля куда лучше, но кузов также подвержен коррозии. Нередки отказы генератора и модуля зажигания.