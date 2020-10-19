5 самых живучих кроссоверов дешевле 300 000 рублей

Начнем с ярких представителей российского автопрома. Легендарную «Ниву» (LADA 4x4) и Chevrolet Niva принято называть внедорожниками. Но так как у машин несущий кузов, они попадают в разряд полноприводных кроссоверов с отменными «вездеходными» возможностями.
За 300 000 рублей сейчас можно купить пятидверную LADA 4x4 2012—2015 годов выпуска. Пробеги скромные — от 40 000 до 70 000 км. «Пятидверку» мы рекомендуем неслучайно. Она просторнее, нежели трехдверный вариант. Ну а то, что из-за длинной базы проходимость стала чуть хуже — не беда. Если не рассматривать автомобиль как замену трактору, «оффроудных» возможностей «Ладе» вполне хватает.
Что касается слабых мест обычной «Нивы», то их великое множество. Автомобиль похож на конструктор, но в умелых руках он преображается. К основным недостаткам отнесем коррозию кузова, гудящую «раздатку», течи антифриза и проблемы с пуском мотора зимой.
Chevrolet Niva предлагает куда больше комфорта. За имеющиеся у нас деньги можно купить рестайлинговую машину 2010—2012 годов выпуска с пробегом от 90 000 км. Качество сборки этого автомобиля куда лучше, но кузов также подвержен коррозии. Нередки отказы генератора и модуля зажигания.
Если хочется что-то престижнее и не пугает большой пробег, советуем обратить внимание на Hyundai Santa Fe. Этот кроссовер всегда ценили за просторный салон, простоту конструкции и надежность.
Сейчас на вторичном рынке продают «Санты» 2000—2004 годов выпуска (пробеги от 140 000 км), как с передним, так и с полным приводом. Под капотом этих машин работает бензиновый двигатель 2,7 л (173 л. с.). Что касается 2-литрового дизельного мотора, то портал «АвтоВзгляд» рекомендует обходить его стороной, потому как качество нашей «солярки» доверия не вызывает, а значит от проблем не уйти.
2,7-литровый мотор очень надежен, и без проблем способен пройти до 300 000 км. Механическая и автоматическая трансмиссии тоже особых нареканий не вызывают, но тут есть нюанс. Если «Санту» привезли из США, то у такого кроссовера может быть скручен пробег. Это значит, что «механика» потребует замены сцепления, а «автомату» нужна тщательная диагностика перед покупкой. Иначе новый владелец не отделается простой заменой масла в «коробке».
Можно обратить внимание и на представителя китайского автопрома — Chery Tiggo T11, прообразом которой стала Toyota RAV4 второго поколения. В 300 000 рублей укладывается «китаец» 2009—2014 годов выпуска. Что касается пробегов, то они сильно разняться. Есть экземпляры, на одометрах которых скромные 50 000 км, а есть и солидные 200 000 км.
В целом, «Чери Тигго» — автомобиль простой в техническом плане. Но у него есть немало нюансов, поэтому перед покупкой стоит сделать тщательную диагностику. Если говорить про недостатки, то портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о них достаточно подробно.
В три сотни тысяч укладывается и чистокровный «японец» — Honda CR-V. Сейчас на «вторичке» есть автомобили 1998—2001 годов выпуска с пробегами от 170 000 до 300 000 км. Кроссовер первого поколения считается достаточно надежным, потому как в его конструкции использовано много компонентов от популярных и неплохо зарекомендовавших себя Honda Civic и Accord. А если владелец еще и не гонял его по бездорожью, то автомобиль, пусть даже с большим пробегом, окажется живым.