Стоит ли покупать подержанный кроссовер Audi Q3 за 1 500 000 рублей

Audi Q3 первого поколения (индекс 8U) выпускали с 2011 по 2018 год, а плановый рестайлинг провели в 2014 году. Кроссовер построили на модульной платформе PQ35, на которой базируется такая удачная модель как Volkswagen Tiguan, потому Q3 отличается неплохой плавностью хода.
Сейчас, когда поколение «трешки» сменилось, покупателей подержанных экземпляров стала привлекать цена. За, повторимся, небольшие деньги можно приобрести настоящего породистого «немца». Разберемся, стоит ли это делать.
Кузов и салон
Кузов Q3 стоек к коррозии, но вот лакокрасочное покрытие слабое. Так что сколы краски на капоте, бампере и передних крыльях — частое явление. Из других неприятностей отметим шум моторчика «печки», который появляется после 100 000 км пробега. Звук пропадает, после того как узел демонтируют, очищают от пыли и смазывают.
Двигатель
Чаще всего в России можно встретить кроссоверы с 2-литровым бензиновым надувным мотором отдачей 170 или 180 сил (в зависимости от поколения двигателя). Агрегат получился удачным, но на некоторые вещи нужно обратить пристальное внимание.
Преждевременный износ цепи ГРМ и повышенный расход масла на угар характерны, прежде всего, для двигателя поколения Gen 2. В 2013 году его модернизировали (поколение Gen 3), и эти проблемы ушли в прошлое.
Трансмиссия
Что касается трансмиссии, то она у Q3 представлена 7-скоростным «роботом» S-tronic. Эта «коробка» разработки компании LUK считается одной из самых удачных. Однако ничего идеального в мире нет.
У машин первых лет выпуска официалы рекомендуют регулярно обновлять прошивку блока управления коробкой передач, чтобы исключить появление шумов при переключениях. А еще требуют внимание соленоиды, которые меняют после 50 000 км. Если же с «роботом» случились серьезные проблемы, то его ремонт обходится в 100 000 рублей.
Подвеска
Ходовая часть оказалась достаточно выносливой. Скажем, сайлентблоки передних рычагов требуют замены после 120 000 км. На этом же пробеге приходится менять опорные подшипники. Неплох ресурс и у амортизаторов. Они живут около 100 000 км при условии бережной эксплуатации автомобиля.
Покупать или нет
Кроссовер получился достаточно рациональным, а еще у него мощный мотор и грамотно настроенное шасси. Если вспомнить прошлые неудачи производителя с двигателями и «роботом», то Q3 заметно превосходит своих собратьев из Ингольштадта по части надежности.