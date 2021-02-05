Стоит ли покупать подержанный кроссовер Audi Q3 за 1 500 000 рублей

Audi Q3 первого поколения (индекс 8U) выпускали с 2011 по 2018 год, а плановый рестайлинг провели в 2014 году. Кроссовер построили на модульной платформе PQ35, на которой базируется такая удачная модель как Volkswagen Tiguan, потому Q3 отличается неплохой плавностью хода.

Сейчас, когда поколение «трешки» сменилось, покупателей подержанных экземпляров стала привлекать цена. За, повторимся, небольшие деньги можно приобрести настоящего породистого «немца». Разберемся, стоит ли это делать.

Кузов и салон

Кузов Q3 стоек к коррозии, но вот лакокрасочное покрытие слабое. Так что сколы краски на капоте, бампере и передних крыльях — частое явление. Из других неприятностей отметим шум моторчика «печки», который появляется после 100 000 км пробега. Звук пропадает, после того как узел демонтируют, очищают от пыли и смазывают.

Двигатель

Чаще всего в России можно встретить кроссоверы с 2-литровым бензиновым надувным мотором отдачей 170 или 180 сил (в зависимости от поколения двигателя). Агрегат получился удачным, но на некоторые вещи нужно обратить пристальное внимание.

Преждевременный износ цепи ГРМ и повышенный расход масла на угар характерны, прежде всего, для двигателя поколения Gen 2. В 2013 году его модернизировали (поколение Gen 3), и эти проблемы ушли в прошлое.