4 причины, почему надежный двигатель может заглохнуть в мороз

Хоть автомобили становятся все надежнее и современнее, все равно, с ними случаются довольно серьезные поломки. Особенно это неприятно испытать на трассе, когда почувствовали, что с машиной происходят непонятные вещи. Вот основные неисправности, которые могут подстерегать водителя в дороге.
ЗАМЕРЗ ГЕНЕРАТОР
После ночных заморозков щетки генератора могут примерзнуть из-за образовавшегося на них конденсата. В этом случае, после пуска мотора послышится визг и появится неприятный запах. Если водитель не обратит на это внимание, то его ждут большие проблемы.
Бывает, что поначалу все идет хорошо, но через какое-то время мотор, вдруг, глохнет. Дело в том, что «околевший» генератор не выдавал необходимый ток для пополнения запаса энергии, поэтому система зажигания и перестала работать.
Напомним, что отогреть генератор можно с помощью тепловой пушки, тепло от которой направляют под моторный отсек.
ПРОБЛЕМНЫЕ ДАТЧИКИ
Низкие температуры пагубно влияют на работу датчиков положения коленвала, массового расхода воздуха и регулятора холостого хода. Из-за этого, блок управления двигателем фиксирует ошибки и переводит силовой агрегат в аварийный режим. Положение усугубляется, если у автомобиля есть проблемы в электрике, да и сами датчики старые. Тогда мотор просто перестает работать, и машина встает на дороге.
Чтобы избежать подобных сюрпризов, перед холодами проведите диагностику электронных систем машины, осмотрите проводку и замените старые датчики.
СЮРПРИЗ ОТ ПОМПЫ
Обрыв приводного ремня из-за того, что заклинил водяной насос, может произойти когда угодно, но зимой это вдвойне неприятно. Причиной может быть банальная халатность водителя, который годами не меняет охлаждающую жидкость. А может дело в качестве самого водяного насоса. Известны случаи, когда на ряде отечественных машин, помпы заклинивали уже после 40 000 км пробега. Так что перед сезоном, осмотрите этот узел на предмет потеков и замените антифриз. Так вы многократно снизите вероятность поломки.
ЗАМЕРЗЛА СОЛЯРКА
Пожалуй, это самая частая причина остановки, если владелец автомобиля с дизельным мотором экономит на качестве топлива.
Ощутить процесс замерзания горючего нетрудно. Сначала двигатель перестает тянуть, начинает «тупить» и мотор глохнет. Чаще всего причиной проблем с топливоподачей оказывается «бодяжное» топливо с примесями летней солярки. Оно парафинизируется, выделяет твердые фракции, которые оседают на стенках топливных трубок и в сотах фильтра, мешая поступлению горючего.
Чтобы избежать подобных сюрпризов, нужно заправляться только на проверенных заправках и пользоваться антигелями.