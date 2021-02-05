4 причины, почему надежный двигатель может заглохнуть в мороз

Хоть автомобили становятся все надежнее и современнее, все равно, с ними случаются довольно серьезные поломки. Особенно это неприятно испытать на трассе, когда почувствовали, что с машиной происходят непонятные вещи. Вот основные неисправности, которые могут подстерегать водителя в дороге.

ЗАМЕРЗ ГЕНЕРАТОР

После ночных заморозков щетки генератора могут примерзнуть из-за образовавшегося на них конденсата. В этом случае, после пуска мотора послышится визг и появится неприятный запах. Если водитель не обратит на это внимание, то его ждут большие проблемы.

Бывает, что поначалу все идет хорошо, но через какое-то время мотор, вдруг, глохнет. Дело в том, что «околевший» генератор не выдавал необходимый ток для пополнения запаса энергии, поэтому система зажигания и перестала работать.

Напомним, что отогреть генератор можно с помощью тепловой пушки, тепло от которой направляют под моторный отсек.

ПРОБЛЕМНЫЕ ДАТЧИКИ

Низкие температуры пагубно влияют на работу датчиков положения коленвала, массового расхода воздуха и регулятора холостого хода. Из-за этого, блок управления двигателем фиксирует ошибки и переводит силовой агрегат в аварийный режим. Положение усугубляется, если у автомобиля есть проблемы в электрике, да и сами датчики старые. Тогда мотор просто перестает работать, и машина встает на дороге.

Чтобы избежать подобных сюрпризов, перед холодами проведите диагностику электронных систем машины, осмотрите проводку и замените старые датчики.