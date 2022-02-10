Прощай, Kia: как мгновенно разочароваться и в машине, и в марке

Так уж случилось, что вполне еще живая Kia Sorento XM FL — последний индекс означает фэйслифтинг и год выпуска после 2012-го — попала в смехотворное дорожно-транспортное происшествие. Водитель уронил педаль тормоза, и машина, спасибо АКП, докатилась до впередистоящего грузовичка. Стукнулась буквально: ну какая там скорость в восемь утра да на третьем транспортно кольце Первопрестольной? В такой ситуации обычно даже сотрудников не вызывают: либо на месте решат, либо европротокол оформят. Но не в нашем случае.
Не Бог весть какая авария, соприкосновение, столкновением-то язык не поворачивается назвать. Но «кореец» продемонстрировал уже даже не хрустальную, а бумажную стойкость. Kia Sorento осыпалась на асфальт, как осенние листья. Подушки не открылись, а половина машины оказалась на земле. Поругав себя за разгильдяйство и производителя — за мысли о пешеходах, а не о собственниках продукции, грузим «годные остатки» на «лафет» и отправляемся оценивать проблему.
Была бы добровольная страховка — КАСКО — погоревали, да отправили к дилеру, но страховки нет. И нет монет. А потребуются новый бампер и решетка радиатора, новые фары, кассета радиаторов в сборе — кондиционер и основной, да вентилятор с кронштейном — капот и передняя панель, она же «телевизор». Восстанавливать свой автомобиль для себя, конечно, хочется оригинальными и новыми запчастями.
Хочется ровно до тех пор, пока не увидишь цены на них: «телевизор» — 19 000 рублей, бампер передний — нам нужен с отверстиями под парктроники — 71 000, капот — 47 000, ксеноновая фара — 84 000 за каждую, кассета радиаторов — 85 000, а решетку радиатора мы вовсе не нашли. Итого 390 000 рублей без учета декоративной решетки радиатора и покраски. Многие детали придется подождать, их обещают привезти в течение двух недель и только по предоплате. Да за такие деньжищи можно Porsche Cayenne на ходу купить!
Отринув влажные мечты о премиальном немецком кроссовере, отправляемся на рынок вторсырья: на доску бесплатных объявлений, где торгуют подержанными запчастями. Там уже совсем другие прейскуранты, но тоже не самые щедрые. Например, ноускат — всю морду в сборе — с возможностью выбрать «в цвет» предлагают за 300 000 рублей. Тоже дорого, поэтому начинаем сбор по отдельности: капотов в наличие нет, бампера только с бюджетных моделей, фары — от 60 000 рублей. Нашелся только новый «телевизор» за 10 000 рублей. Апатия, грусть, печаль.
Помогли братья-белорусы. За 25 000 рублей и пять тысяч доставки мы получили очень неплохой капот в цвет — полировка его спасет — и целый бампер с минимальными повреждениями. Обе детали были приобретены в Польше, доставлены в Минск, а после прибыли в Москву. Увы, остальные запчасти нам придется собирать в России: из Нижнего Новгорода уже едет кассета радиаторов в сборе — 25 000 рублей — и декоративная решетка оных — 5 000 ₽ Фары, слегка потрепанные, но конструктивно целые, нашлись в Москве — по 25 000 рублей за каждую. Придется полировать, снова покрывать лаком и диагностировать на внутренние повреждения. Но 50 000 рублей — это не 120 000, и уж тем более не 164 000. Итого — 110 000 «деревянных» только на запчасти.
Машину мы, конечно, соберем, но осадочек останется. Если мелкое ДТП выставляет владельцы на такие траты, то во что обернется более серьезная проблема? Сразу в утиль и потом снова в кредитную полынью? Ведь Kia Sorento XM FL, скажем, 2012 или даже 2014 года выпуска застраховать уже не получится. По меркам страховщиков, это уже старая машина. Вот вам и доступные «корейцы», как они есть.
Так все нынче дорого, скажете, и будете абсолютно правы: содержание автомобиля сегодня — посильная задача далеко не для каждого кошелька. Но дьявол кроется в мелочах, которые при ближайшем рассмотрении перестают казаться мелочами. Простой способ доказательства — сравнение.
За соизмеримую сумму с покупкой вышеописанной Kia Sorento можно приобрести ее японского одноклассника — Nissan Murano II поколения Z51. Он будет мощнее, по-американски комфортнее, но и столь же по-американски прожорливее. Впрочем, нас интересуют не технические характеристики, а стоимость деталей, аналогичных тем, что мы вынуждены были приобрести на Kia Sorento.
Возвращаемся к нашему списку: «телевизор», капот, пакет радиаторов, фары, декоративная решетка. Сначала пробежимся по цене новых запчастей: телевизор — 14 000 рублей, оригинальный капот обойдется в 19 000, вдвое дешевле, чем на «корейца», фара — 59 000, бампер передний — от 18 000, решетка радиатора — 14 200 ₽ Кассета радиаторов у «Ниссана» продается в сборе и стоит 85 000 рублей. Если собирать по отдельности, то разница составит около 10 000 ₽ Гулять так гулять — берем в сборе! Итого на новых запчастях получаем следующую цифру: 286 200 рублей против «корейских» 390 000.
А теперь проведем аналогичный подсчет, но уже для подержанных запчастей: «телевизор» — 4500 рублей, капот — 12 000, а крашенный в цвет — 15 000. Пакет радиаторов в сборе — 36 000 рублей, фара, внимание, 5200 за каждую, бампер передний с отверстиями под омыватель фар и парктроники — 6000, решетка радиатора — 1950 ₽ Итого: 73 850 рублей. Комментарии, на наш взгляд, излишни…