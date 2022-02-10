Прощай, Kia: как мгновенно разочароваться и в машине, и в марке

Фото avtovzglyad.ru
Свежий еще автомобиль с небольшим пробегом и полным отсутствие проблем — мечта, воплотить которую жаждут все. Пусть даже в долг. Опции, комфорт, музыка играет, печка дует. Ни скрипа, ни треска. Но главное — никаких проблем с эксплуатацией, знай себе лей горючее да «стеклоомывайку». Однако идиллия рухнет, когда случится первое, пусть даже небольшое ДТП. Оно-то и вскроет маленький, но очень дорогой секрет современного автомобиля.
Евгений Васин

Так уж случилось, что вполне еще живая Kia Sorento XM FL — последний индекс означает фэйслифтинг и год выпуска после 2012-го — попала в смехотворное дорожно-транспортное происшествие. Водитель уронил педаль тормоза, и машина, спасибо АКП, докатилась до впередистоящего грузовичка. Стукнулась буквально: ну какая там скорость в восемь утра да на третьем транспортно кольце Первопрестольной? В такой ситуации обычно даже сотрудников не вызывают: либо на месте решат, либо европротокол оформят. Но не в нашем случае.

Не Бог весть какая авария, соприкосновение, столкновением-то язык не поворачивается назвать. Но «кореец» продемонстрировал уже даже не хрустальную, а бумажную стойкость. Kia Sorento осыпалась на асфальт, как осенние листья. Подушки не открылись, а половина машины оказалась на земле. Поругав себя за разгильдяйство и производителя — за мысли о пешеходах, а не о собственниках продукции, грузим «годные остатки» на «лафет» и отправляемся оценивать проблему.

Была бы добровольная страховка — КАСКО — погоревали, да отправили к дилеру, но страховки нет. И нет монет. А потребуются новый бампер и решетка радиатора, новые фары, кассета радиаторов в сборе — кондиционер и основной, да вентилятор с кронштейном — капот и передняя панель, она же «телевизор». Восстанавливать свой автомобиль для себя, конечно, хочется оригинальными и новыми запчастями.

Фото из соцсетей.

Хочется ровно до тех пор, пока не увидишь цены на них: «телевизор» — 19 000 рублей, бампер передний — нам нужен с отверстиями под парктроники — 71 000, капот — 47 000, ксеноновая фара — 84 000 за каждую, кассета радиаторов — 85 000, а решетку радиатора мы вовсе не нашли. Итого 390 000 рублей без учета декоративной решетки радиатора и покраски. Многие детали придется подождать, их обещают привезти в течение двух недель и только по предоплате. Да за такие деньжищи можно Porsche Cayenne на ходу купить!

Отринув влажные мечты о премиальном немецком кроссовере, отправляемся на рынок вторсырья: на доску бесплатных объявлений, где торгуют подержанными запчастями. Там уже совсем другие прейскуранты, но тоже не самые щедрые. Например, ноускат — всю морду в сборе — с возможностью выбрать «в цвет» предлагают за 300 000 рублей. Тоже дорого, поэтому начинаем сбор по отдельности: капотов в наличие нет, бампера только с бюджетных моделей, фары — от 60 000 рублей. Нашелся только новый «телевизор» за 10 000 рублей. Апатия, грусть, печаль.

Помогли братья-белорусы. За 25 000 рублей и пять тысяч доставки мы получили очень неплохой капот в цвет — полировка его спасет — и целый бампер с минимальными повреждениями. Обе детали были приобретены в Польше, доставлены в Минск, а после прибыли в Москву. Увы, остальные запчасти нам придется собирать в России: из Нижнего Новгорода уже едет кассета радиаторов в сборе — 25 000 рублей — и декоративная решетка оных — 5 000 ₽ Фары, слегка потрепанные, но конструктивно целые, нашлись в Москве — по 25 000 рублей за каждую. Придется полировать, снова покрывать лаком и диагностировать на внутренние повреждения. Но 50 000 рублей — это не 120 000, и уж тем более не 164 000. Итого — 110 000 «деревянных» только на запчасти.

Фото Auto.ru

Машину мы, конечно, соберем, но осадочек останется. Если мелкое ДТП выставляет владельцы на такие траты, то во что обернется более серьезная проблема? Сразу в утиль и потом снова в кредитную полынью? Ведь Kia Sorento XM FL, скажем, 2012 или даже 2014 года выпуска застраховать уже не получится. По меркам страховщиков, это уже старая машина. Вот вам и доступные «корейцы», как они есть.

Так все нынче дорого, скажете, и будете абсолютно правы: содержание автомобиля сегодня — посильная задача далеко не для каждого кошелька. Но дьявол кроется в мелочах, которые при ближайшем рассмотрении перестают казаться мелочами. Простой способ доказательства — сравнение.

За соизмеримую сумму с покупкой вышеописанной Kia Sorento можно приобрести ее японского одноклассника — Nissan Murano II поколения Z51. Он будет мощнее, по-американски комфортнее, но и столь же по-американски прожорливее. Впрочем, нас интересуют не технические характеристики, а стоимость деталей, аналогичных тем, что мы вынуждены были приобрести на Kia Sorento.

Возвращаемся к нашему списку: «телевизор», капот, пакет радиаторов, фары, декоративная решетка. Сначала пробежимся по цене новых запчастей: телевизор — 14 000 рублей, оригинальный капот обойдется в 19 000, вдвое дешевле, чем на «корейца», фара — 59 000, бампер передний — от 18 000, решетка радиатора — 14 200 ₽ Кассета радиаторов у «Ниссана» продается в сборе и стоит 85 000 рублей. Если собирать по отдельности, то разница составит около 10 000 ₽ Гулять так гулять — берем в сборе! Итого на новых запчастях получаем следующую цифру: 286 200 рублей против «корейских» 390 000.

А теперь проведем аналогичный подсчет, но уже для подержанных запчастей: «телевизор» — 4500 рублей, капот — 12 000, а крашенный в цвет — 15 000. Пакет радиаторов в сборе — 36 000 рублей, фара, внимание, 5200 за каждую, бампер передний с отверстиями под омыватель фар и парктроники — 6000, решетка радиатора — 1950 ₽ Итого: 73 850 рублей. Комментарии, на наш взгляд, излишни…

вторичный рынок, подержанные авто, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
10 февраля 2022
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