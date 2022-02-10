Прощай, Kia: как мгновенно разочароваться и в машине, и в марке

Так уж случилось, что вполне еще живая Kia Sorento XM FL — последний индекс означает фэйслифтинг и год выпуска после 2012-го — попала в смехотворное дорожно-транспортное происшествие. Водитель уронил педаль тормоза, и машина, спасибо АКП, докатилась до впередистоящего грузовичка. Стукнулась буквально: ну какая там скорость в восемь утра да на третьем транспортно кольце Первопрестольной? В такой ситуации обычно даже сотрудников не вызывают: либо на месте решат, либо европротокол оформят. Но не в нашем случае.

Не Бог весть какая авария, соприкосновение, столкновением-то язык не поворачивается назвать. Но «кореец» продемонстрировал уже даже не хрустальную, а бумажную стойкость. Kia Sorento осыпалась на асфальт, как осенние листья. Подушки не открылись, а половина машины оказалась на земле. Поругав себя за разгильдяйство и производителя — за мысли о пешеходах, а не о собственниках продукции, грузим «годные остатки» на «лафет» и отправляемся оценивать проблему.

Была бы добровольная страховка — КАСКО — погоревали, да отправили к дилеру, но страховки нет. И нет монет. А потребуются новый бампер и решетка радиатора, новые фары, кассета радиаторов в сборе — кондиционер и основной, да вентилятор с кронштейном — капот и передняя панель, она же «телевизор». Восстанавливать свой автомобиль для себя, конечно, хочется оригинальными и новыми запчастями.