Уроки жадности: почему россияне отвернулись от Kia, полюбив Haval

Российский авторынок продолжает стремительное падение вот уже четвертый месяц подряд. При этом гигантские потери несут самые популярные в стране бренды. Так, в октябре этого года по сравнению соктябрем-2020 в жуткий минус ушли Volkswagen (-52%), Skoda (-45%) и Renault (-36%). Да и лидеры — LADA, Kia и Hyundai чувствуют себя более, чем неважно: их потери составили, соответственно, −31, −24 и −15 процентов. В причинах неудач разобрался портал «АвтоВзгляд».

Хотя, по большому счету, разбираться тут и не в чем: дефицит новых авто, помноженный на сверхалчность дилеров, сделали свое дело. Плюс удовлетворенный по большей части еще в конце 2020-го отложенный спрос и минус господдержка рынка. Вот и все слагаемые неуспеха автопродаж минувшего октября. И ситуация, по мнению специалистов Минпромторга РФ, за оставшиеся до конца года месяцы изменится не сильно: рынок если и вырастет, то не более, на 5%. С этим согласен и эксперт маркетплейса «Банкавто» Денис Мавланов:

– Хотя продать за это время еще 285 000 новых машин, чтобы достичь уровня 2020-го — вполне реальная перспектива, однако о каком-либо значительном росте рынка по итогам текущего года речи скорее всего уже не идет. Скорее всего, темпы роста относительно низкой базы 2020 года будут близки к цифре в 5%, — считает он.