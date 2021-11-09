Уроки жадности: почему россияне отвернулись от Kia, полюбив Haval

Российский авторынок продолжает стремительное падение вот уже четвертый месяц подряд. При этом гигантские потери несут самые популярные в стране бренды. Так, в октябре этого года по сравнению соктябрем-2020 в жуткий минус ушли Volkswagen (-52%), Skoda (-45%) и Renault (-36%). Да и лидеры — LADA, Kia и Hyundai чувствуют себя более, чем неважно: их потери составили, соответственно, −31, −24 и −15 процентов. В причинах неудач разобрался портал «АвтоВзгляд».
Хотя, по большому счету, разбираться тут и не в чем: дефицит новых авто, помноженный на сверхалчность дилеров, сделали свое дело. Плюс удовлетворенный по большей части еще в конце 2020-го отложенный спрос и минус господдержка рынка. Вот и все слагаемые неуспеха автопродаж минувшего октября. И ситуация, по мнению специалистов Минпромторга РФ, за оставшиеся до конца года месяцы изменится не сильно: рынок если и вырастет, то не более, на 5%. С этим согласен и эксперт маркетплейса «Банкавто» Денис Мавланов:
– Хотя продать за это время еще 285 000 новых машин, чтобы достичь уровня 2020-го — вполне реальная перспектива, однако о каком-либо значительном росте рынка по итогам текущего года речи скорее всего уже не идет. Скорее всего, темпы роста относительно низкой базы 2020 года будут близки к цифре в 5%, — считает он.
Но, между тем, на фоне того, что самая популярная в России иномарка Kia Rio потеряла в октябре 25% покупателей (и ровно столько же не нашел самый востребованный у нас кроссовер Hyundai Creta), необычайно пошли в рост «китайские товарищи».
Haval, например, умудрился продать у нас в минувшем месяце в три раза больше авто, чем в октябре 2020 года. Сумели использовать промахи конкурентов и Chery, и Geely, нарастив сбыт в 2,8 и в 1,5 раза, соответственно. Что, впрочем, так же объяснимо: производители из КНР не только меньше других страдают от нехватки пресловутых чипов, но и не позволяют своим дилерам драть с клиентов три шкуры.
При этом «поднебесные» авто в последнее время все больше радуют своих владельцев и ценой, и внешним видом, и шикарным опционалом, и даже явно подросшей надежностью. Иначе говоря, к тому времени, когда ситуация на авторынке стабилизируется (что случится не раньше осени 2022 года), китайцы сумеют откусить у грандов приличный кусок рынка. Обзаведясь к тому же большой лояльной аудиторией, потерянной их конкурентами, не сумевшими в том числе обуздать аппетиты свои дилеров, если не сказать, что и потакая им.