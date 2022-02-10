ГИБДД «снизила» до нуля разрешенный уровень алкоголя в крови водителей

фото youtube
Дорожная полиция решила вспомнить о российской норме содержания спирта в организме человека, сидящего за рулем. Она утверждает, что этот уровень соответствует «нулевому промилле», сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

— Ошибочным является мнение о том, что показатель 0,16 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха, является нормой или допустимым наличием алкоголя в организме — это не так. 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха — это допустимая погрешность измерительного прибора. Понятия допустимого наличия алкоголя в организме не существует, норма равна нулю, — утверждается в сообщении ГИБДД.

Кроме того, ведомство напомнило о признаках, на основании которых сотрудник ГИБДД может потребовать от водителя пройти освидетельствование на предмет опьянения. Среди них названы запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость походки, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и «поведение, не соответствующее обстановке». Последняя формулировка, пожалуй, самая прекрасная.

ГИБДД, алкотестер
10 февраля 2022
2373