Владельцы каких легковушек катастрофически пострадают от «украинских» санкций

На данный момент известно, что преимущественно западные, немецкие и американские автопроизводители (за редким исключением) объявили об остановке своей деятельности в России. Их японские и корейские коллеги говорят, что рады бы и дальше работать в России, но пока не могут справиться с поставками в нашу страну автокомпонентов. Китайские бренды хором рапортуют, что никуда не уходят и продолжают осваивать российский рынок, несмотря ни на какую геополитику.

Вывод из этого прост: скорее всего, владельцы авто азиатских (и особенно китайских!) автобрендов в ближайшем будущем будут испытывать меньше проблем в содержании своих машин. Огромную роль будет играть еще и конструкция автомобилей. Известно, что самые высокотехнологичные легковушки на сегодняшний день выпускают в Европе и, в частности, в Германии. Они экономичны, современны, оснащаются кучей продвинутых опций. Но это все хорошо в нормальных условиях, когда в случае чего можно поехать в ближайший дилерский центр и немедленно устранить неисправность. А когда закончится заводская гарантия, сдать авто в трейд-ин и не думать о постгарнтийном обслуживании.