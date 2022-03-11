Владельцы каких легковушек катастрофически пострадают от «украинских» санкций

На данный момент известно, что преимущественно западные, немецкие и американские автопроизводители (за редким исключением) объявили об остановке своей деятельности в России. Их японские и корейские коллеги говорят, что рады бы и дальше работать в России, но пока не могут справиться с поставками в нашу страну автокомпонентов. Китайские бренды хором рапортуют, что никуда не уходят и продолжают осваивать российский рынок, несмотря ни на какую геополитику.
Вывод из этого прост: скорее всего, владельцы авто азиатских (и особенно китайских!) автобрендов в ближайшем будущем будут испытывать меньше проблем в содержании своих машин. Огромную роль будет играть еще и конструкция автомобилей. Известно, что самые высокотехнологичные легковушки на сегодняшний день выпускают в Европе и, в частности, в Германии. Они экономичны, современны, оснащаются кучей продвинутых опций. Но это все хорошо в нормальных условиях, когда в случае чего можно поехать в ближайший дилерский центр и немедленно устранить неисправность. А когда закончится заводская гарантия, сдать авто в трейд-ин и не думать о постгарнтийном обслуживании.
В России теперь с этим большие проблемы из-за украинского кризиса и западных санкций. Поставки запчастей и новых машин заморожены на неопределенный срок, а рухнувший курс рубля делает крайне туманной перспективу приобретения нового авто для среднестатистического автомобилиста.
Поэтому обладатели европейских изделий с продвинутыми малообъемными турбомоторами и роботизированными трансмиссиями в очень скором времени выяснят, что при пробеге, перевалившем за 100 000 км, их замечательные «немцы» в любой момент могут превратиться в недвижимость. Поскольку и моторы, и «коробки» у них нормально работают зачастую лишь в течение гарантийного срока. Дальше же у многих из них начинают «вылезать» серьезные проблемы, требовавшие для своего решения даже в «доукраинский» период серьезных финансовых вложений. А уж в нынешних условиях, на фоне четырехкратного роста рублевых цен на запчасти, — тем более.
Учитывая все это, можно нарисовать «портрет» легковушки, которая наиболее предпочтительна для российского автовладельца в нынешних условиях. Она должна быть японской или корейской марки. Почему не китайской? Да потому что ко многим авто из КНР все еще есть серьезные вопросы с точки зрения надежности. Наш «идеальный японо-кореец» должен быть оснащен старым добрым атмосферным бензиновым мотором и классическим «автоматом», поскольку именно этот тип КП гораздо менее прихотлив и более вынослив, чем «робот», «вариатор» и даже «механика».
Автомобиль не должен быть полноприводным, передних ведущих колес для 99% автовладельцев более, чем достаточно в повседневной жизни. А чем проще конструкция, тем меньше в ней деталей, которые могут сломаться. Ну, и комплектация должна иметь минимум дополнительных опций. В принципе, хватит электроподогрева сидений, зеркал, руля и присутствия камеры заднего вида. Да и простой «мультимедийки», чтобы можно было радио включить, послушать музыку с телефона. Если у вас сейчас в собственности такая машина — вам повезло. Если нет — мужайтесь и поменьше гоняйте, чтобы растянуть ее остаточный ресурс…