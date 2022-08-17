Автопроизводители перестали повышать цены на новые машины в России

В период с 1 по 15 августа из всех автомобильных компаний, пока еще представленных на российском рынке, только две подретушировали прайс-листы. У MINI подорожала вся линейка, за исключением разве что «батарейного» хетчбэка Electric. Цены подросли на 137 000—160 000 рублей или на 4—22% в зависимости от модели.

Добавим, что хотя поставки «Мини» в Россию приостановились, бренд из страны окончательно не уходил, а дилеры работают со складскими остатками.

Что же касается родного АВТОВАЗа, то с начала месяца подорожали LADA Largus и Granta в исполнении Drive Active. Фургоны и универсалы — на 65 000 рублей, то есть на 4,5—5,3%. Седаны — на 5000 целковых в антикризисной версии Classic'22 и на 44 000 в комплектации Comfort'22. Таким образом, прайс подрос на 0,6—5,2%.

Но, вероятно, это не последняя корректировка прейскуранта LADA. Как минимум потому, что вот-вот должны стартовать продажи «Гранты» с подушками безопасности, которые несколько «утяжелят» стоимость. К тому же, пока неясно, какие ценники тольяттинцы повесят на Niva Travel текущего модельного года. К слову, этот внедорожник уже встал на конвейер (подробнее — здесь).