Опубликованы первые фотографии очередной версии автомобиля «Москвич»

Сообщество RCI News в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало фотографию электрического кроссовера JAC Sehol E40X, лишенного фирменных эмблем. Судя по всему, сейчас на Камском заводе, что называется, изучают модель и проводят тестовые испытания.

Напомним, что во время подписания соглашения между Правительством Москвы и КамАЗом для присутствующих провели небольшую презентацию будущей продуктовой линейки марки «Москвич». В ней электрический JAC Sehol E40X назывался «Модель 1». И это несмотря на то, что представители Камского завода всячески отрицают сотрудничество с китайцами, а внешние сходства машин называют совпадением.

Но, вероятнее всего, на «Москвиче» пропишутся именно «Джаки», и тому есть несколько косвенных подтверждений. Во-первых, публикация этой самой фотографии с Камского автозавода. Во-вторых, информация о том, что столичный завод может освоить производство иранских автомобилей, представляющих собой… перелицованные JAC. Иранцы в этой цепочке нужны, вероятно, для отвода глаз, если китайцы действительно опасаются вторичных санкций.

А как оно на самом деле, мы узнаем совсем скоро. Ведь «Москвич» обещал наладить выпуск автомобилей до конца 2022 года — остается всего четыре месяца.