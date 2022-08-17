Быстро и за копейки: где свои машины ремонтируют таксисты

Каждый день в Москве попадают в ДТП десятки, если не сотни машин с шашечками. Тут и плотность движения, и водители из ближнего зарубежья, и чрезвычайно тяжелый ритм — единственный вариант что-то заработать. Ездить на разбитой машине дальше — даже если речь идет о небольшой вмятине или царапине — нельзя, пассажир если и сядет в поврежденный автомобиль, то обязательно напишет кляузу агрегатору, который мгновенно выведет транспорт из обращения. Надо ремонтировать. Но где это сделать быстро и дешево?

В такси служит не такое уж большое количество разных моделей, «ешки» и прочий «бизнес» стукается не часто, а вот многочисленные Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid, Toyota Camry и Hyundai Sonata с Kia Optima\K5 попадают в аварии регулярно. Именно они — основной контингент специализированных мастерских, где занимаются только ремонтом такси.

В таких СТО кузовной ремонт конкретных моделей поставлен «на поток»: машины собирают буквально за пару дней, а стоимость ремонта значительно отличается от обычных «малярок» — бизнес построен на количестве обращений, который в случае качественного, быстрого и недорого обслуживания возрастет в разы. Машин-то много, а вот хозяев у них — не так, чтобы очень. Зато у каждого — разом несколько потенциальных «клиентов».