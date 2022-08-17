Быстро и за копейки: где свои машины ремонтируют таксисты

Каждый день в Москве попадают в ДТП десятки, если не сотни машин с шашечками. Тут и плотность движения, и водители из ближнего зарубежья, и чрезвычайно тяжелый ритм — единственный вариант что-то заработать. Ездить на разбитой машине дальше — даже если речь идет о небольшой вмятине или царапине — нельзя, пассажир если и сядет в поврежденный автомобиль, то обязательно напишет кляузу агрегатору, который мгновенно выведет транспорт из обращения. Надо ремонтировать. Но где это сделать быстро и дешево?
В такси служит не такое уж большое количество разных моделей, «ешки» и прочий «бизнес» стукается не часто, а вот многочисленные Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Skoda Rapid, Toyota Camry и Hyundai Sonata с Kia Optima\K5 попадают в аварии регулярно. Именно они — основной контингент специализированных мастерских, где занимаются только ремонтом такси.
В таких СТО кузовной ремонт конкретных моделей поставлен «на поток»: машины собирают буквально за пару дней, а стоимость ремонта значительно отличается от обычных «малярок» — бизнес построен на количестве обращений, который в случае качественного, быстрого и недорого обслуживания возрастет в разы. Машин-то много, а вот хозяев у них — не так, чтобы очень. Зато у каждого — разом несколько потенциальных «клиентов».
В таких СТО есть склад с наиболее «популярными» деталями: бамперы, крылья, фары, фонари, различные молдинги и прочие пистоны. Причем детали неоригинальные, но дешевые и добротные — заранее подобранные под требования заказчика. Зачастую, «кузовня» даже покрашена в штатные заводские цвета. Машина пришла, разбитое тут же сняли, подкрасили несущие элементы, накинули новые детали, оклеили пленкой — и вперед. А некоторые бамперы, например, и вовсе ставят без покраски — сделают, когда будут продавать, так выгоднее.
Этот лайфхак от такси стоит иметь ввиду обладателям массовых моделей: ремонт в гаражах и, чего греха таить, порой и в официальном сервисе ничем не будет отличаться от подобного по качеству работ, однако стоить будет в разы больше. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в одном из таких техцентров, за покраску одной детали берут не дороже 4 тысяч рублей, а при постоянном потоке скидка доходит до 50% от реальной стоимости.
Толковая и качественная малярка займет действительно много времени, стоить будет чрезвычайно дорого — расходники выросли в цене в 2—3 раза — да и сделана будет идеально только в одном случае — личное знакомство с мастером или хозяином. Стоит ли переплачивать в таком случае? Окончательно расставит все точки срок работ: официальные дилерские центры сейчас предлагают подождать деталей 3—4 месяца.