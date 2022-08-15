В нашем полку прибыло: россияне нашли новую альтернативу LADA Largus

В 2011 году на выставке «Интеравто» была впервые представлена одна из самых функциональных моделей LADA — Largus. Платформа B0 — гениальный и всепрощающий Logan, с ресурсом, как у станции «Мир» — в тандеме с простором, как в виде фургона, так и пассажирского универсала, тут же сделали машину хитом, организовав, виданное ли дело, очереди.
Тогда и много лет после это была, пожалуй, самая логичная и резонная модель «Жигулей». Но прошло 11 лет, а «воз» и ныне там. Можно даже громче — «воз» стоит от 1 300 900 до 1 511 900 без учета дилерских накруток! Полтора миллиона рублей за продолжателя дела «четверки»? Фрукты и посылки возить на машине, которая стоит, как «Кэмри» несколько месяцев назад? Оставим это дело богатым госпредприятиям, а простому труженику нужно что-то подешевле. И, желательно, понадежнее. И чтобы с автоматом. И…
Короче говоря, обладатель трех стопок «пятерок», перевязанных резинкой, может и не захотеть остановить свой выбор на «Ларгусе». Для него и две стопки — многовато, а три — совсем уж перебор. Тем более, что на ближайшем авторынке за эту сумму можно купить две аналогичные по функционалу машину, но куда богаче оснащенные и в десятки раз более надежные. Да, с автоматом, кондиционером и всеми-всеми-всеми. Если повезет — даже с полным приводом. Называется она Mazda Familia Van и выпускается с 2018 года. Проходная по таможне. А теперь давайте считать.
Что имеем: в 2018 году Mazda «подружилась» с Toyota, и в результате союза на свет появилась Mazda Familia Van нового поколения, которая раньше была плоть от плоти Nissan AD. Новая машина оснащается только полуторалитровым бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач, кондиционером и прочими прелестями бытия. У нее скромный, без роскоши, внешний вид, но шикарный свет — здоровенные лопухи головной оптики — и роскошный багажник с заявленной грузоподъемностью 450 кг. Если кратко, то это Toyota Probox со значком Mazda на решетке и руле.
Новая «Мазда Фамилия Вэн» обойдется от 726 153 до 857 225,9 российских рублей. Еще 411 469 рублей будет стоить «таможня» и порядка 200 000 рублей — логистика и оформление. Итого имеем: 1 468 694,9 рублей за новую машину в максимальной возможной комплектации. Да это дешевле, чем Largus, только с автоматом и надежностью японского автомобиля, сделанного для внутреннего рынка!
Но и это еще не финал. Проходная машина — от трех до пяти лет отроду — с пробегом 74 000 км и аукционной отметкой «4» — мелкие царапины и сколы, УАЗики такие в салоне новыми стоят — обойдется в 900 000 рублей. Добавляем сюда расход в 4—6 литров по трассе и кучу опций. Единственная оговорка — правый руль, но для развоза в городе этот фактор значения не имеет, водитель за пару часов освоится. Машины в наличии есть, причем в достаточно широком разнообразии и вариациях по всей России, а не только в Приморье, так что стать владельцем иномарки за вменяемые деньги — проще простого.