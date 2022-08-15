В нашем полку прибыло: россияне нашли новую альтернативу LADA Largus

​В 2011 году на выставке «Интеравто» была впервые представлена одна из самых функциональных моделей LADA — Largus. Платформа B0 — гениальный и всепрощающий Logan, с ресурсом, как у станции «Мир» — в тандеме с простором, как в виде фургона, так и пассажирского универсала, тут же сделали машину хитом, организовав, виданное ли дело, очереди.

Тогда и много лет после это была, пожалуй, самая логичная и резонная модель «Жигулей». Но прошло 11 лет, а «воз» и ныне там. Можно даже громче — «воз» стоит от 1 300 900 до 1 511 900 без учета дилерских накруток! Полтора миллиона рублей за продолжателя дела «четверки»? Фрукты и посылки возить на машине, которая стоит, как «Кэмри» несколько месяцев назад? Оставим это дело богатым госпредприятиям, а простому труженику нужно что-то подешевле. И, желательно, понадежнее. И чтобы с автоматом. И…

Короче говоря, обладатель трех стопок «пятерок», перевязанных резинкой, может и не захотеть остановить свой выбор на «Ларгусе». Для него и две стопки — многовато, а три — совсем уж перебор. Тем более, что на ближайшем авторынке за эту сумму можно купить две аналогичные по функционалу машину, но куда богаче оснащенные и в десятки раз более надежные. Да, с автоматом, кондиционером и всеми-всеми-всеми. Если повезет — даже с полным приводом. Называется она Mazda Familia Van и выпускается с 2018 года. Проходная по таможне. А теперь давайте считать.