Наплевать на запреты: новый кроссовер Mitsubishi Xpander уже у официальных дилеров

Пока офисы импортных автомобильных брендов заняты вопросами сохранения и сбережения, дилеры окончательно отвязались от договоров и начали работать по своим правилам. Все истории про ценности, подачу и строгое следованиям бренд-буку полетели в топку. Какие там «бантики», выживать надо.
Еще год назад продавцы стоически пытались ублажить дистрибьютора, строго следуя установленным правилам и вкладываясь в оснащение и внешний вид дилерского центра: от поведения дилеров зависела не только их годовая премия, но и количество выделенных машин, которых тогда, напомню, всем не хватало. Потом случился февраль, земля налетела на небесную ось, многолетний механизм партнерства и централизованного завоза да производства пошел в разнос. Чем сильнее было эхо на складах, тем меньше дилеры начали обращать внимание на заключенные договора. Чтобы выжить, надо продавать, а если продавать нечего? Одними «бэушками» сыт не будешь!
Не секрет, что прошлые кризисы многие «официалы» вывезли на обслуживании: прямой допуск к складам с официальными запчастями и возможность продавать «гарантию» стали залогом пусть небогатого, но стабильного существования с перспективами. Сегодня запчастей на складах нет, производители повально отказываются от гарантийных обязательств, а сами дилеры остались у разбитого корыта. Очередь к «китайскому окошку» дойдет отнюдь не до каждого!
Впрочем, механизм «поддержания штанов» был найден достаточно быстро: к черту централизованные поставки, айда в Эмираты! Там существуют специальные площадки, своеобразный Duty Free, где совершенно законно можно приобрести автомобили, еще не прошедшие таможенное оформление для ОАЭ, и откуда машины можно запросто поставлять в любую точку мира. Вот он, Клондайк!
Вдоволь накупив и «напродавав» популярных TLC Prado, Mitsubishi Pajero и Pajero Sport, наладив маршруты и схемы, дилеры обратили внимание на потребность населения в более дешевых моделях: классический Outlander, напомню, нигде, кроме как в России до недавнего времени, уже не производится, а новый — неистово дорог. Так что выбор абсолютно логично пал на Mitsubishi Xpander и Xpander Cross.
Xpander официально представлен в 2017 году. Это компактный кроссовер, семиместный MPV с высоким дорожным просветом, кроссвэн, выпущенный для рынков Индонезии и Малайзии, но так же продаваемый на других рынках ACEAN, Латинской Америки и Африки. Автомобиль оснащен 1,5-литровым 105-сильным мотором, передним приводом, автоматической трансмиссией. Агрессивная внешность и довольно скучный, но функциональный салон, главная инновация которого — тишина в салоне, ради которой даже двигатель переработали. Одним словом, четвертая по популярности модель «Митсу» в мире.
Xpander Cross появился в 2019 году и отличается, разве что, чуть более агрессивным обвесом. Официально его в Россию завозить не планировали, боясь конкуренции с Outlander и непринятии россиянами внешности машины. Однако практика показала, что внешность — ничто, а цена — все.
Кроссвэн появился разом у множества российских дилеров марки по цене от 2 162 349 в Краснодаре до 2 600 000 в Москве. Непринужденный разговор с продавцами показал, что машиной в целом интересуются, договора заключаются, в чем непосредственную роль играют стоимость и наличие. Тем более, что для покупки можно использовать такие привычные россиянам инструменты, как кредит, лизинг и trade-in.
Да и привычка покупать у дилера, еще имеющая остаточную динамику, тоже имеет место быть. А что с гарантией? Как таковой, от производителя, ее нет, но отечественные страховые компании уже подсуетились и предложили полис, гарантию заменяющий. Стоит недорого, около 30 000 рублей в год.