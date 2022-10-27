Наплевать на запреты: новый кроссовер Mitsubishi Xpander уже у официальных дилеров

Пока офисы импортных автомобильных брендов заняты вопросами сохранения и сбережения, дилеры окончательно отвязались от договоров и начали работать по своим правилам. Все истории про ценности, подачу и строгое следованиям бренд-буку полетели в топку. Какие там «бантики», выживать надо.

Еще год назад продавцы стоически пытались ублажить дистрибьютора, строго следуя установленным правилам и вкладываясь в оснащение и внешний вид дилерского центра: от поведения дилеров зависела не только их годовая премия, но и количество выделенных машин, которых тогда, напомню, всем не хватало. Потом случился февраль, земля налетела на небесную ось, многолетний механизм партнерства и централизованного завоза да производства пошел в разнос. Чем сильнее было эхо на складах, тем меньше дилеры начали обращать внимание на заключенные договора. Чтобы выжить, надо продавать, а если продавать нечего? Одними «бэушками» сыт не будешь!

Не секрет, что прошлые кризисы многие «официалы» вывезли на обслуживании: прямой допуск к складам с официальными запчастями и возможность продавать «гарантию» стали залогом пусть небогатого, но стабильного существования с перспективами. Сегодня запчастей на складах нет, производители повально отказываются от гарантийных обязательств, а сами дилеры остались у разбитого корыта. Очередь к «китайскому окошку» дойдет отнюдь не до каждого!