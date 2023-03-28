Kia Optima с пробегом 500 000 км: секреты выживания

Корейский бизнес-класс для таксопарков — один из лучших вариантов. Да и на вторичке машина востребована. Особенно, если цена привлекательная. Потому мы и обратили внимание на этот экземпляр. Одометр «Оптимы» 2017 года выпуска показывает 494 167 км. При этом «азиат» еще не развалился. Более того, продолжает зарабатывать деньги. Уже интересно.
В серьезные аварии он не попадал, так что геометрия кузова в порядке. Правда, передний бампер — расходник. Владелец говорит, что меняет «передок» каждый месяц. Чтобы не разориться, покупает китайские аналоги за 3000 рублей. Они кривые и встают в пазы неровно, но для такси это некритично. Головную оптику тоже приходится обновлять часто.
Что касается хрома на кузове, то он потускнел, но не вспучился и не облез. Ржавчина металл жалеет. Единственное место, где появились рыжие разводы — крыша: там, где крепеж «колпака» (смотрите фото). От железных «лап» страдает резиновый уплотнитель задней двери: его край просто срезало.
На «брюхе» основное внимание к фетровым аэродинамическим щиткам, прикрывающим топливные трубки. Материал «защиты» оказался очень недолговечным. Зимой он размокает, а дальше достаточно проехать по талому снегу, чтобы фетр начал отваливаться кусками.
Теперь черед заглянуть в салон. Он просторный, над головой и в плечах много места. Причем как спереди, так и сзади. Кожа руля сильно протерта, а кожзам водительского кресла уже давно сдался. Еще немного — и будут дырки. Кстати, у передних кресел слабая конструкция металлического каркаса. Со временем он расшатывается, а способов ремонта нет. Вот и тянут хозяева до последнего, а потом меняют кресло на новое. Состояние заднего дивана гораздо лучше.
Багажник открывается кнопкой, которая часто отказывает из-за водозащитного чехла. Последний теряет герметичность и начинает пропускать влагу.
Заглядываю под капот. Там все очень грязно, потому что с 2017 года двигатель не мыли. Под слоем нечистот угадывается бензиновый 2-литровый мотор мощностью 150 сил, работающий в паре с «автоматом». Удивительно, но его не «капиталили», да и цепь ГРМ выдержала такой внушительный пробег. Все потому, что масло меняли через 8000—10 000 км.
Но проблемы все же настигали. Однажды пришлось перебрать генератор, а позже вырезать нейтрализатор, дабы избежать появления задиров в цилиндро-поршневой группе. В итоге задиры все же появились, о чем говорит расход смазки. Агрегат требует литр на 9000 — 10 000 км пробега.
В шестиступенчатом «автомате» лубрикант обновляли через каждые 70 000 км. Он стойко выдерживал годы эксплуатации, но в последнее время появились рывки при переключениях. Вероятно, барахлит датчик температуры масла или уже изношены фрикционы.
А вот радиатор охлаждения в буквальном смысле болтается. Дело в том, что в пластиковую рамку, на которой закреплен этот самый радиатор, пришелся удар. Так как деталь стоит 12 000 рублей, владелец решил обойтись малой кровью и перетянул «телевизор» пластиковыми стяжками. Пока конструкция держится, но выглядит хлипко.
В подвеске расходниками оказались стойки и втулки стабилизатора. Досталось и пыльникам ШРУСов, один из которых стянули веревочкой. Решение опасное, потому как «крепеж» может соскочить и тогда вода и грязь быстро приговорят дорогой узел к замене. Давно пора обновить и тормозные диски. Особенно задние. По бороздам на их поверхности видно, что они уже делают свою работу плохо. А вот амортизаторы и пружины до сих пор служат верой и правдой, демонстрируя потрясающую надежность.
Подведем итог. В целом Optima, несмотря на солидный пробег, оказалась вполне «живой». Но если покупать ее для себя, то вкладывать нужно немало. Прежде всего в силовой агрегат, у которого могут вскоре начаться проблемы. А еще необходимо поменять рамку радиатора, ведь она может рассыпаться в самый неподходящий момент. Тем не менее таксистский опыт эксплуатации показывает, что «кореец» очень надежен, и если вы ищете себе машину на вторичке, то к этой модели стоит присмотреться.