Kia Optima с пробегом 500 000 км: секреты выживания

А вот радиатор охлаждения в буквальном смысле болтается. Дело в том, что в пластиковую рамку, на которой закреплен этот самый радиатор, пришелся удар. Так как деталь стоит 12 000 рублей, владелец решил обойтись малой кровью и перетянул «телевизор» пластиковыми стяжками. Пока конструкция держится, но выглядит хлипко.

В подвеске расходниками оказались стойки и втулки стабилизатора. Досталось и пыльникам ШРУСов, один из которых стянули веревочкой. Решение опасное, потому как «крепеж» может соскочить и тогда вода и грязь быстро приговорят дорогой узел к замене. Давно пора обновить и тормозные диски. Особенно задние. По бороздам на их поверхности видно, что они уже делают свою работу плохо. А вот амортизаторы и пружины до сих пор служат верой и правдой, демонстрируя потрясающую надежность.

Подведем итог. В целом Optima, несмотря на солидный пробег, оказалась вполне «живой». Но если покупать ее для себя, то вкладывать нужно немало. Прежде всего в силовой агрегат, у которого могут вскоре начаться проблемы. А еще необходимо поменять рамку радиатора, ведь она может рассыпаться в самый неподходящий момент. Тем не менее таксистский опыт эксплуатации показывает, что «кореец» очень надежен, и если вы ищете себе машину на вторичке, то к этой модели стоит присмотреться.