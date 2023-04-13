Почему не стоит покупать бюджетную машину этой весной

Идея покупки машины весной, особенно в нынешних российских условиях — не самая лучшая из возможных. Связано это с целым набором фактов и обстоятельств. Оговоримся, правда, что речь в данном случае не идет о моделях премиальных марок. Как и о «китайцах» ценой свыше 3—3,5 млн. рублей. С таким бюджетом совсем не обязательно обращать хоть какое-то внимание на сезонность при покупке транспортного средства.
Мы толкуем об огромном большинстве российских автомобилистов. Они если и могут себе позволить обновление автопарка, то только на вторичном рынке. Либо в сегменте новых авто не дороже 2—2,5 млн. рублей, который сейчас у нас стал считаться «бюджетным».
Что касается новых машин, то сейчас их предложение на рынке откровенно невелико. Из российских — продукция АВТОВАЗа с его «нетленкой» в виде LADA Granta и Niva. Про зубодробительные УАЗы современности и вспоминать не хочется… А все остальное — «китай» с ценами, стартующими из района пары миллионов рублей: JAC-«Москвич», не особо уловимая в салонах Kaiyi E5, всякие «Эволюты»… Ну и все прочее многообразие «серого» импорта, со стандартными вопросами к гарантийному обслуживанию автомобилей, попадающих в Россию по его схемам.
Особо не разгонишься, особенно если у тебя с финансами все не так хорошо, как у какого-нибудь олигарха или «силовика». Но если чуток подождать, хотя бы до середины лета, то на автомобильном горизонте могут замаячить новые перспективы.
Во-первых, до автодилеров должна массово доехать LADA Vesta NG. По цене (вроде бы!) ниже 2 млн. рублей. Во-вторых, на начало лета запланирован старт официальных продаж относительно бюджетных иранских машин марки Saipa. Кроме того, летом в России ожидается полноценный запуск еще одного относительно доступного китайского автобренда — Haima. Ну и те же калининградские Kaiyi и BAIC, производство которых к лету «разгонится», со счетов сбрасывать все же не будем.
Короче говоря, к середине-концу лета 2023-го российский рынок условно недорогих новых автомобилей (сильно до двух «лямов») обещает стать более-менее похожим на авторынок как таковой — с чем-то вроде конкуренции продавцов, наличием у покупателя хоть какого-то выбора и прочими нормальными атрибутами. Уже только по этой причине имеет смысл перенести приобретение новой машины с нынешней весны на лето.
Что касается вторичного авторынка, то в данный момент на нем тоже не стоит спешить с покупками. Дело в том, что сейчас, когда «вторичка» стала более чем реальной альтернативой новым машинам, в период весеннего повышения спроса продавцы стараются «приподнимать» цены. И при этом гораздо менее склонны делать скидки, торговаться. Пользуются моментом, так сказать.
Кроме того, в преддверии лета многие потенциальные продавцы экземпляров, находящихся в хорошей технической «форме», предпочитают отложить продажу своих авто. Мол, «машина еще нормальная, сам пока поезжу». В итоге на рынке сейчас предлагается большое количество сомнительных подержанных авто, но по высоким ценам.
С расширением предложения относительно недорогих новых ТС, о котором мы говорили выше, высока вероятность снижения цен на «вторичке» и увеличения доли продаваемых тут машин без серьезных «вопросиков» по их состоянию. Следовательно, покупать машину нынешней весной — не самая правильная затея. Лучше повременить с ней несколько месяцев.