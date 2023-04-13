Почему не стоит покупать бюджетную машину этой весной

Идея покупки машины весной, особенно в нынешних российских условиях — не самая лучшая из возможных. Связано это с целым набором фактов и обстоятельств. Оговоримся, правда, что речь в данном случае не идет о моделях премиальных марок. Как и о «китайцах» ценой свыше 3—3,5 млн. рублей. С таким бюджетом совсем не обязательно обращать хоть какое-то внимание на сезонность при покупке транспортного средства.

Мы толкуем об огромном большинстве российских автомобилистов. Они если и могут себе позволить обновление автопарка, то только на вторичном рынке. Либо в сегменте новых авто не дороже 2—2,5 млн. рублей, который сейчас у нас стал считаться «бюджетным».

Что касается новых машин, то сейчас их предложение на рынке откровенно невелико. Из российских — продукция АВТОВАЗа с его «нетленкой» в виде LADA Granta и Niva. Про зубодробительные УАЗы современности и вспоминать не хочется… А все остальное — «китай» с ценами, стартующими из района пары миллионов рублей: JAC-«Москвич», не особо уловимая в салонах Kaiyi E5, всякие «Эволюты»… Ну и все прочее многообразие «серого» импорта, со стандартными вопросами к гарантийному обслуживанию автомобилей, попадающих в Россию по его схемам.