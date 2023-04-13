Почему не стоит покупать бюджетную машину этой весной

фото globallookpress.com
Считается, что рынок легковых автомобилей оживает именно весной, поскольку многие автовладельцы рассматривают этот период как наиболее подходящий для обновления автопарка. Портал «АвтоВзгляд» объясняет, почему в нынешнем сезоне все совершенно не так.
Максим Строкер

Идея покупки машины весной, особенно в нынешних российских условиях — не самая лучшая из возможных. Связано это с целым набором фактов и обстоятельств. Оговоримся, правда, что речь в данном случае не идет о моделях премиальных марок. Как и о «китайцах» ценой свыше 3—3,5 млн. рублей. С таким бюджетом совсем не обязательно обращать хоть какое-то внимание на сезонность при покупке транспортного средства.

Мы толкуем об огромном большинстве российских автомобилистов. Они если и могут себе позволить обновление автопарка, то только на вторичном рынке. Либо в сегменте новых авто не дороже 2—2,5 млн. рублей, который сейчас у нас стал считаться «бюджетным».

Что касается новых машин, то сейчас их предложение на рынке откровенно невелико. Из российских — продукция АВТОВАЗа с его «нетленкой» в виде LADA Granta и Niva. Про зубодробительные УАЗы современности и вспоминать не хочется… А все остальное — «китай» с ценами, стартующими из района пары миллионов рублей: JAC-«Москвич», не особо уловимая в салонах Kaiyi E5, всякие «Эволюты»… Ну и все прочее многообразие «серого» импорта, со стандартными вопросами к гарантийному обслуживанию автомобилей, попадающих в Россию по его схемам.

фото globallookpress.com

Особо не разгонишься, особенно если у тебя с финансами все не так хорошо, как у какого-нибудь олигарха или «силовика». Но если чуток подождать, хотя бы до середины лета, то на автомобильном горизонте могут замаячить новые перспективы.

Во-первых, до автодилеров должна массово доехать LADA Vesta NG. По цене (вроде бы!) ниже 2 млн. рублей. Во-вторых, на начало лета запланирован старт официальных продаж относительно бюджетных иранских машин марки Saipa. Кроме того, летом в России ожидается полноценный запуск еще одного относительно доступного китайского автобренда — Haima. Ну и те же калининградские Kaiyi и BAIC, производство которых к лету «разгонится», со счетов сбрасывать все же не будем.

Короче говоря, к середине-концу лета 2023-го российский рынок условно недорогих новых автомобилей (сильно до двух «лямов») обещает стать более-менее похожим на авторынок как таковой — с чем-то вроде конкуренции продавцов, наличием у покупателя хоть какого-то выбора и прочими нормальными атрибутами. Уже только по этой причине имеет смысл перенести приобретение новой машины с нынешней весны на лето.

фото globallookpress.com

Что касается вторичного авторынка, то в данный момент на нем тоже не стоит спешить с покупками. Дело в том, что сейчас, когда «вторичка» стала более чем реальной альтернативой новым машинам, в период весеннего повышения спроса продавцы стараются «приподнимать» цены. И при этом гораздо менее склонны делать скидки, торговаться. Пользуются моментом, так сказать.

Кроме того, в преддверии лета многие потенциальные продавцы экземпляров, находящихся в хорошей технической «форме», предпочитают отложить продажу своих авто. Мол, «машина еще нормальная, сам пока поезжу». В итоге на рынке сейчас предлагается большое количество сомнительных подержанных авто, но по высоким ценам.

С расширением предложения относительно недорогих новых ТС, о котором мы говорили выше, высока вероятность снижения цен на «вторичке» и увеличения доли продаваемых тут машин без серьезных «вопросиков» по их состоянию. Следовательно, покупать машину нынешней весной — не самая правильная затея. Лучше повременить с ней несколько месяцев.

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13 апреля 2023
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