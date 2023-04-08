Неожиданный «Москвич», еще больше «китайцев», перезапуск заводов Hyundai и VW: итоги недели

Представители завода «Москвич» уже давно говорили о том, что до конца 2023 года модельная линейка возрожденного бренда пополнится двумя новыми машинами — кроссовером и седаном. И вот один из них наконец показали. Правда, не широкой публике, а Сергею Собянину, но какая, впрочем, разница. Главное, что теперь мы знаем наверняка — «Москвичом 6» станет чуть видоизмененный лифтбэк JAC A5 Plus.
Он, кстати, ворвется в сегмент С-класса — то есть предполагается, что новинка заменит дефицитные Hyundai Elantra и Kia Cerato. Эти «корейцы» по доступным ценам нам в ближайшее время не светят, зато к нам в полном объеме могут вернуться Solaris и Creta. По данным инсайдеров, петербуржский завод Hyundai уже совсем скоро выйдет из простоя. Собственник сменится, но машины будут выпускать те же, хотя, вероятнее всего, под другим брендом.
Похоже, в ближайшие месяцы перезапустится и калужское предприятие Volkswagen. После того как с этого актива сняли арест, наложенный из-за иска «Группы ГАЗ» к немецкому концерну, стало известно, что его покупает компания Chery. Причем — в партнерстве с дилерским холдингом «Авилон». Уже даже называются производственные планы: якобы до конца года с конвейера сойдет около тысячи кроссоверов Exeed. Но официального подтверждения всей этой истории пока нет.
Китайцы, китайцы и еще раз китайцы. В Подмосковье открылся первый дилерский центр марки BAIC. Продажи начнутся через пару недель: покупателям предложат три модели — седан U5 Plus, кроссовер X35 и рамный внедорожник BJ40. Производство первых двух уже стартовало на заводе «Автотор» в Калининграде, а вот проходимца будут пока поставлять из Китая. И это далеко не весь список новинок, которые готовит BAIC.
Свою модельную линейку расширяет и FAW — за счет кроссовера Bestune Т55 и лифтбэка В70. Первый займет место покинувшего Россию Besturn X40, а второй будет играть в D-классе. Продажи должны начаться в середине апреля. Точные цены пока неизвестны, но по предварительным данным, за кроссовер попросят почти 2 300 000 рублей, а за лифтбэк — без малого 2 350 000.
Не обошлось на уходящей неделе и без социальных новостей. Так, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении сроков давности по административным делам о нарушениях ПДД. Теперь это не «два месяца» и «три месяца», а «60 дней» и «90 дней» соответственно. То есть, по большому счету, ничего не изменилось.
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