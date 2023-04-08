Неожиданный «Москвич», еще больше «китайцев», перезапуск заводов Hyundai и VW: итоги недели

Представители завода «Москвич» уже давно говорили о том, что до конца 2023 года модельная линейка возрожденного бренда пополнится двумя новыми машинами — кроссовером и седаном. И вот один из них наконец показали. Правда, не широкой публике, а Сергею Собянину, но какая, впрочем, разница. Главное, что теперь мы знаем наверняка — «Москвичом 6» станет чуть видоизмененный лифтбэк JAC A5 Plus.

Он, кстати, ворвется в сегмент С-класса — то есть предполагается, что новинка заменит дефицитные Hyundai Elantra и Kia Cerato. Эти «корейцы» по доступным ценам нам в ближайшее время не светят, зато к нам в полном объеме могут вернуться Solaris и Creta. По данным инсайдеров, петербуржский завод Hyundai уже совсем скоро выйдет из простоя. Собственник сменится, но машины будут выпускать те же, хотя, вероятнее всего, под другим брендом.

Похоже, в ближайшие месяцы перезапустится и калужское предприятие Volkswagen. После того как с этого актива сняли арест, наложенный из-за иска «Группы ГАЗ» к немецкому концерну, стало известно, что его покупает компания Chery. Причем — в партнерстве с дилерским холдингом «Авилон». Уже даже называются производственные планы: якобы до конца года с конвейера сойдет около тысячи кроссоверов Exeed. Но официального подтверждения всей этой истории пока нет.