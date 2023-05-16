5 китайских седанов, которые можно купить вместо Toyota Camry

Обратим внимание на продукцию из Поднебесной, которой нынче и альтернатив-то и нет. Начнем c Chery Arrizo 8, который совсем скоро приедет к нам официально. Длина седана — 4780 мм, размер колесной базы — 2790 мм. Такие габариты говорят о том, что задний ряд должен быть очень просторным. Да и оснащение богатое. В списке можно найти сдвоенные дисплеи, систему кругового обзора, адаптивный круиз и премиальную аудиосистему. В движение четырехдверку приводят наддувные агрегаты с отдачей от 156 до 254 л. с. В общем, ждем модель с нетерпением до конца лета.

Можно посмотреть и на 4,8-метровый FAW Bestune B70. Он также выходит на рынок официально. Минимальная цена — 2 327 250 рублей. Что касается техники, то под капотом работают два мотора — 1,5 л (124 л. с.) и 2,0 л (160 л. с.).Модель неплохо оснащена. Здесь масса электронных помощников, дорогие материалы отделки, подогревы всего и вся, светодиодная оптика и другие блага. Интересно и то, что Bestune B70 на самом деле лифтбэк, хоть внешне его не отличить от седана. Поэтому новинка готова заменить не только Camry, но и «Октавию» в новом кузове.

Однако злые языки поговаривают, что по не совсемя ясным пока причинам марка скоро покинет Россию. Так что тут надо быть осторожнее.