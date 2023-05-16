5 китайских седанов, которые можно купить вместо Toyota Camry

Обратим внимание на продукцию из Поднебесной, которой нынче и альтернатив-то и нет. Начнем c Chery Arrizo 8, который совсем скоро приедет к нам официально. Длина седана — 4780 мм, размер колесной базы — 2790 мм. Такие габариты говорят о том, что задний ряд должен быть очень просторным. Да и оснащение богатое. В списке можно найти сдвоенные дисплеи, систему кругового обзора, адаптивный круиз и премиальную аудиосистему. В движение четырехдверку приводят наддувные агрегаты с отдачей от 156 до 254 л. с. В общем, ждем модель с нетерпением до конца лета.
Можно посмотреть и на 4,8-метровый FAW Bestune B70. Он также выходит на рынок официально. Минимальная цена — 2 327 250 рублей. Что касается техники, то под капотом работают два мотора — 1,5 л (124 л. с.) и 2,0 л (160 л. с.).Модель неплохо оснащена. Здесь масса электронных помощников, дорогие материалы отделки, подогревы всего и вся, светодиодная оптика и другие блага. Интересно и то, что Bestune B70 на самом деле лифтбэк, хоть внешне его не отличить от седана. Поэтому новинка готова заменить не только Camry, но и «Октавию» в новом кузове.
Однако злые языки поговаривают, что по не совсемя ясным пока причинам марка скоро покинет Россию. Так что тут надо быть осторожнее.
С Geely Preface россияне уже успели познакомиться, так как эти авто попадают к нам по параллельному импорту. А так как бренд присутствует в стране официально, то можно ожидать начала «легальных» поставок. Модель длиной 4790 мм базируется на «тележке» Volvo и располагает богатым набором систем пассивной безопасности. Салон отделан кожей и замшей, есть аудиосистема Bose с 10 динамиками, люк в крыше и другие «плюшки». У нас «параллельные» машины с 2-литровым мотором мощностью 190 сил стоят от 2 200 000 рублей.
В обзор портала «АвтоВзгляд» попал и 4,8-метровый Dongfeng Aeolus Yixuan Max, под капотом которого трудится 1,5-литровый 190-сильный движок. В салоне можно видеть огромный сдвоенный монитор, а у кресел есть функция массажа. Судя по тому, что марка Dongfeng активно захватывает российский рынок, предположим, что модель тоже окажется у «белых» дилеров. Тем более, что в Китае она стоит довольно дешево — от 1 500 000 рублей. На наш взгляд, идеальный выбор для такси.
В конце отметим Exeed. Премиальный бренд изучает возможность запуска электрического седана, показанного в апреле в Шанхае. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов, в компании видят спрос на этот тип кузова — особенно после ухода европейских игроков. Однако учитывая стремительный рост экспорта на другие рынки — в частности, в Саудовскую Аравию и Катар — налаживать выпуск четырехдверки для России китайцы пока считают нецелесообразным. Впрочем, такая возможность все же рассматривается, и положительное, надеемся, решение может быть принято уже в 2024 году.