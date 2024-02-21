Какие китайские автомобили стали активно покупать сами китайцы

Если много лет к ряду китайские автомобили сами китайцы практически не покупали, то теперь ситуация изменилась довольно кардинально – граждане КНР стали активно приобретать машины собственного производства. На чем нынче предпочитают ездить в КНР, выяснил портал «АвтоВзгляд».

По информации Car Industry Analysis, по итогам 2022 года абсолютным бестселлером в Китае был признан японский седан Nissan Sylphy, а в ТОП-10 самых продаваемых авто на местном рынке вошли лишь три «поднебесные» модели, включая электрический ситикар Wuling Hongguang Mini, кроссоверы BYD Song Plus и Haval H6. Всю остальную таблицу по объему продаж заняли представители западного автопрома. В числе самых востребованных из них оказались Volkswagen Lavida, Tesla Model Y, Toyota Corolla и Camry.

А вот в 2023 году лидером стала местная марка BYD, которая, кстати, заняла ведущую позицию в сегменте электрифицированных моделей на всей планете. Что до локальных цифр, то продукция этого бренда разошлась в Китае тиражом почти в 2 600 000 экземпляров.

Фото производителя.

Правда, в январе 2024-го продажи электрокаров в Поднебесной заметно рухнули, и пальму первенства завоевал немецкий Volkswagen. Он, к слову, по итогам минувшего года застолбил за собой второе место по объему продаж в КНР, реализовав немногим меньше 2 300 000 машин. ТОП-3 венчает японская Toyota с показателем в 1 700 000 проданных авто, вслед за ней идет не менее японская Honda с отставанием в 500 000 единиц и исконно китайский Changan, чьи модели нашли почти 1 000 000 новых владельцев.

Далее по популярности у аборигенов – автомобили Geely, которые выбрали чуть больше 900 000 человек, а также «просевшей» Wuling с результатом в 770 000 с лишним проданных машин. Что касается других «поднебесных» брендов, то столь излюбленные у россиян модели Chery в КНР скупили без малого 500 000 китайцев, буквально на несколько тысяч меньше показатели продаж у Haval. Электромобили Aion – суббренда GAC – завоевали признание 480 000 человек, а люксовые «членовозы» Hongqi – 379 000 покупателей.

Фото globallookpress.com

Стремительно набирают популярность изделия Li Auto, которые, кстати, ворвались в ТОП-10 и на российском рынке, причем официально на нем даже не представленные. В Китае Lixiang отдали свое предпочтение 372 000 потребителей. А модели GAC с двигателями внутреннего сгорания под флагом Trumpchi приворожили в 2023 году 355 000 азиатов. Видимо, и вправду, хорошие сапоги – надо брать!