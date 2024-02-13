Как и обещали: в Россию привезли новую Toyota Camry

Нет на отечественной дороге седана милее, чем божественная «Камри». Главный «членовоз», такси #1, «Волга 21 века» (но это неточно и уже скоро неактуально) – это все про нее. Не придумали еще в вашингтонском обкоме санкцию, способную запретить российскому предпринимателю средней руки или чиновнику невысокого пошиба отказать себе в удовольствии махнуть по обочине на Toyota Camry. Тем более – на новом-то поколении. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

«Камри» – это любовь. Сложно сказать, в какой момент российский водитель заболел этим японским седаном, но от широкого некогда ассортимента «Тойота» не оставила камня на камне: и «Аккорд», и «Теана», и «Галант», и даже «шестерка» от Mazda – все сдулись. Уж слишком однозначно было первое место в списке предпочтений.

В тандеме с российской пропиской, непревзойденным образом и быстро обретенным статусом, Camryбезапелляционно возглавила лист пожеланий. А потом случился 2022-ой, пошатнувший устои. Санкции, говорили они, никаких вам новых «Камрюх» в ваших урочищах! Ну-ну, сказал отечественный чиновник, ослабляя ремень от Brioni, и не такие проекты заваливали. И открыл самое известное приложение.

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Не успела случиться премьера, как в России уже предложили к покупке рестайлинговую, 2024-го модельного года Toyota Camry XV70. 2-хлитровый 178-сильный мотор, агрегированный с бесступенчатым вариатором, передний привод, комбинированный салон с люком.

Пробег на приборной панели – 6 км, а покупатель станет первым счастливым владельцем. Судя по многочисленным иероглифам на крышке багажника, автомобиль прибыл в Москву из Поднебесной, а полная его стоимость, с учетом драконовского утилизационного сбора и прочих поборов, составит 4 790 000 рублей.

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Дорого? Для такси – безусловно. Особенно с учетом того, что конкурента по классу «Комфорт+» можно приобрести и за три миллиона рублей. Однако для ценителя и поклонника, уже сделавшего круг-другой по автосалонам и убедившегося в безрадостном ассортименте, такая цена удивления и разочарования не вызовет. Ведь это Camry, которая своего реноме не то, что не потеряла, а лишь укрепила, благодаря санкционным издержкам.

Фото Авито.

Любопытна лишь оперативность, с которой продавец сможет перепрошить китайскую мультимедийную систему на какой-то более понятный отечественному пользователю «Камри» язык. Ну и еще есть интимный вопрос: а российское представительство Toyota будет поставлять запчасти и расходники на новую модель или сквозь японские пальцы не видны только поставки на старые поколения?